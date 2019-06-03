Западные и арабские СМИ пытаются спровоцировать беспорядки в Хартуме, сообщая о гибели митингующих

Силы безопасности и подразделения специального назначения армии Судана предотвратили эскалацию напряженности в Хартуме. Силы быстрого реагирования (СБР) и армейские подразделения были вынуждены провести операцию на площади перед комплексом зданий министерства обороны Судана в центре Хартума, где расположен палаточный лагерь протестующих.

По данным корреспондента Федерального агентства новостей, в ряды митингующих пытались проникнуть провокаторы. В понедельник, 3 июня, провокаторы начали перекрывать главные улицы Хартума, призывая митингующих к беспорядкам. Кроме того, злоумышленники подожгли покрышки в разных районах Хартума, после чего над городом поднялись столбы густого черного дыма.

Силам безопасности и армейским подразделениям удалось очистили площадь перед зданием Генштаба в Хартуме, разогнав провокаторов. Представитель переходного военного совета Судана Шамс ад-Дин Каббаши отметил, что армейские подразделения проводили операцию против провокаторов, но не нападали на протестующих.

При этом панарабский телеканал «Аль-Джазира» утверждает, что в ходе разгона провокаторов в Хартуме якобы погибли девять человек. Телеканал отмечает, что информация о жертвах базируется на неподтвержденных сообщениях из социальных сетей. В своих материалах «Аль-Джазира» не приводит никаких реальных доказательств гибели людей в Хартуме.

Не меньше, чем «Аль-Джазира», пытается сеять панику и распространять провокационные слухи британская корпорация ВВС News. При этом для иллюстрации своих вбросов BBC использует не актуальные снимки происходящего в столице Судана, а старый фотобанк Agence France-Presse (AFP), что еще больше заставляет сомневаться в достоверности предоставленных этим новостным агентством сведений.

Напомним, какую разрушительную роль играли как западные, так и некоторые арабские страны во внутрисуданском конфликте. Западные «специалисты» по экспорту «демократии» всеми силами пытались разжечь в Судане пожар народного недовольства, спекулируя на местных трудностях, готовя так называемых «лидеров протестов» и так далее.

К настоящему моменту представители переходного военного совета Судана не сообщали о пострадавших или погибших в результате прошедшей в понедельник операции армейских подразделений в центре Хартума. На основании этого можно сделать закономерный вывод, что ситуация требует тщательного разбирательства и расследования, которое прольет свет на то, что произошло в Хартуме на самом деле.

По мнению доцента Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктора исторических наук Игоря Герасимова, сведения, обнародованные «Аль-Джазирой» и BBC News, вполне могут оказаться вбросом или очередной провокацией.

Герасимов, который является одним из ведущих специалистов по Судану, отметил, что, хотя, он не обладает всей полнотой информации о событиях понедельника в Хартуме, почерк этих сообщений похож.

«Скорее всего, определенные силы извне заинтересованы в нестабильности в этой стране, либо ими продавливается попытка привести там к власти более сговорчивых людей, — отметил востоковед. — Именно поэтому западные СМИ так активно раскачивают в Судане недовольство народа, возможно, с целью привести эту страну к полной дезинтеграции (распаду). Это самый худший, самый опасный сценарий».

Эксперт уверен, что за провокацией в понедельник могут стоять как некоторые арабские страны, так и Запад.

«Тут могут действовать как «братья-арабы», так и другие силы, имеющие виды на Судан. Не забывайте, Судан — это мощнейший сырьевой источник, одна из крупнейших по площади стран в мире. Происходящее в Судане априори имеет огромное идеологическое воздействие на весь африканский континент, так что в этой провокации могут быть заинтересованы различные силы извне», — подчеркнул Игорь Герасимов.

Напомним, 11 апреля президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от власти в результате мирных акций протеста, которые продолжались на протяжении четырех месяцев. Позднее армия Судана сформировала переходный военный совет, который возглавил генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.