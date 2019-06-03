Юную чемпионку по конкуру нашли мертвой в московской квартире

Москва, 3 июня. В московской квартире обнаружили мертвой 15-летнюю чемпионку по конкуру. В карманах девочки нашли пакетик с белым порошком.

Как сообщает KP.ru, инцидент произошел в ночь на в субботу 1 июня. Вечером в пятницу школьница пришла домой около 23.00. По словам родителей, она сказала, что гуляла с друзьями и очень устала. Девочка зашла в свою комнату.

Позднее в полиции ее мама рассказала, что около пяти часов утра решила зайти в комнату дочери, чтобы проверить, все ли хорошо. Девочка не дышала. Прибывшие на место медики ничего не могли поделать и лишь констатировали смерть. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, после осмотра комнаты школьницы, полицейские обнаружили целлофановый пакет с белым порошком. В настоящее время порошок находится на экспертизе. Правоохранители устанавливают личности друзей, с которыми девочка проводила время накануне.

Школьница училась в девятом классе и была многократным призером различных соревнований по конкуру.

На прошлой неделе ученица 11 класса скончалась во время ЕГЭ в Чебоксарах. Как сообщала «Газета.ру», школьница с врожденным пороком сердца пришла на экзамен по математике в школу №38, однако через час ей стало плохо. Выйдя в коридор, девочка упала.