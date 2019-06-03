Поклонники Началовой поддержали строительство храма в честь певицы в Воронеже

Воронеж, 3 июня. Живущие в Воронеже поклонники Юлии Началовой поддержали идею построить храм в честь землячки, скончавшейся в марте текущего года.

Детство Началовой прошло в столице Черноземья. Будущая певица жила в Северном районе города. Именно здесь современники и друзья Началовой и предлагают построить храм. Другие же считают, что храм может появиться на месте Театра оперы и балета на площади Ленина. Здание хотят снести из-за аварийного состояния, пишут «Дни.ру».

Стоит отметить, что после смерти Началовой ее поклонники заявляют о ее святости и просят причислить артистку к лику святых. Фанаты уверяют, что крест на могиле Началовой начал мироточить, а земля с могилы имеет целебные свойства. Блогер и певица Виктория Романова выразила мнение, что канонизацией Началовой должна заняться Русская православная церковь. По словам Романовой, вопрос о святости Началовой должны решать воцерковленные люди.

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет, сообщает «Газета.ру». Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда певицу госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови, у нее выявили гангрену ноги и подагру. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Ранее журналист Александр Невзоров назвал культ Юлии Началовой некрофилией и заявил, что из певицы сделают святую.