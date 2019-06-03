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Ворует деньги, хамит и кормит фейками: как работает ОПГ Навального

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Ворует деньги, хамит и кормит фейками: как работает ОПГ Навального

Так называемый ФБК и другие структуры блогера Алексея Навального активизировались накануне выборов в Москве и Петербурге — на его каналах регулярно появляются новые ролики, а когда ресурса на полноценное «расследование» не хватает, то хотя бы твиты по теме.

Навальный и его сподвижники постоянны вот уже восемь лет и придерживаются выработанного «корпоративного стиля ФБК» в подаче информации. Вспомним о самых ярких штрихах, характеризующих Алексея Навального и его общение с аудиторией. Напор, хамство, пиар на любом значимом инфоповоде, фейки в красивой обертке, мутные финансовые схемы, заказные расследования, использование людей и… тихий и трусливый «слив», когда что-то вдруг идет не так.

Навальный ищет только хайп

Структуры Навального гордятся «медиаресурсом» ФБК, они набрали его на подключении к любому значимому событию в России, будь то трагические случаи, как в Кемерово, протесты дальнобойщиков из-за системы «Платон» или местное градозащитное движение, как в Екатеринбурге. Если скандал достаточно громкий, чтобы сделать на нем пиар, Навальный точно выскажется, пусть это ничем и не поможет людям, которых проблема непосредственно касается, а то и повредит.


Ворует деньги, хамит и кормит фейками: как работает ОПГ Навального

Но самоуверенность блогера в этом вопросе приводит к досадным просчетам. Протеже Навального Любовь Соболь, которая хочет баллотироваться в Мосгордуму, попыталась стать своей в московском градозащитном движении, присвоив команде Навального заслуги по спасению Измайловского вернисажа. Но настоящие противники застройки, с апреля собиравшие подписи в защиту здания, быстро разоблачили наглых ФБКшников.

ФБК держится на фейках

Навальный не стыдится пользоваться фейками в своих псевдорасследованиях, подавая «слабую фактуру в мимимишном оформлении», по выражению его бывшего коллеги Виталия Серуканова. Тот же прием используют все его доверенные лица: рефлексировать не надо, главное — вовремя репостнуть со страницы лидера.

Иногда это играет против самого Навального. Совсем недавно так называемый «Профсоюз Навального» выложил справку как свидетельство успеха.

Ворует деньги, хамит и кормит фейками: как работает ОПГ Навального

Ворует деньги, хамит и кормит фейками: как работает ОПГ Навального

Согласно документу, подмосковной медсестре подняли зарплату до средней по региону после обращения в эту сомнительную организацию. Фальшивую справку журналисты и наблюдатели быстро разоблачили — авторы даже налог не сумели правильно сосчитать.

А «умытаз Навального», когда авторы «расследования» нарушений на пищевом производстве выдали за подлинное фото ванны, где моют фрукты для детей, старый интернет-мем, навсегда останется в истории фейковых новостей как хрестоматийный пример.

Оскорбления, если нечего сказать

Зачастую аргументов против своих оппонентов Навальный найти просто не может. И тогда в ход идут оскорбления. У блогера в привычку вошло называть людей «мразями», «сволочами», «уродами». При этом это не эмоциональные порывы, а расчетливый ход — юристы Навального разрешают ему хамить только такими словами, за которые тяжело засудить.

То, что ОПГ Навального считает аудиторию блогера людьми неумными и способными проглотить все что угодно, показывают не только подтасовки фактов в «расследованиях» и примитивные риторические приемы в видеообращениях лидера, но и его поведение на митингах в толпе.

Ворует деньги, хамит и кормит фейками: как работает ОПГ Навального

Выкрик Навального: «Лезьте, что вы встали, как бараны, ****** в рот!» на митинге в декабре 2011 года в адрес своих же сторонников, которые чуть замешкались у ограждений, верными фанатами блогера подзабыт, но Интернет помнит все и найти видео легко.

Отказать Алексею в ораторском мастерстве нельзя — говорит уверенно, мастерски подключает интонации, шутит. Вот только иногда даже он выходит из образа, и мы узнаем, что на самом деле Навальный думает о тех, кто собирается его послушать, рискуя замерзнуть, вымокнуть, а то и попасть в полицию за участие в несогласованной акции.

Приближенные — наркоманы и педофилы

Навальный постоянно подчеркивает, как любит молодежь и доверяет ей, в отличие от «замшелых политиков партии власти». Вот только методы работы с молодыми людьми у него фашистские: используя нормальный для юности бунтарский настрой, он втягивает молодых людей в свои игры, обещая им защиту и представление интересов. Но когда дело доходит до реальной юридической или финансовой помощи задержанным сторонникам, Алексей быстро «сливается», поддерживая их разве что репостами.

Показательна история с ближайшими сторонниками Навального из молодежного движения «Весна». Активист петербургского отделения Владимир Казаченко попался на оргии с наркотиками и девушкой-подростком, сейчас он сидит в СИЗО.

Ворует деньги, хамит и кормит фейками: как работает ОПГ Навального

Сам Навальный, взрослый человек и отец двоих детей, отмолчался. Вряд ли он был бы так спокоен, окажись на YouTube ролик, где его собственная дочь Дарья, студентка Стэнфорда, голой употребляет наркотики в обществе двух парней. Но для навальнистов «Весны» такое поведение нормально, раз у лидера нет вопросов.

Расследования против коррупции на деньги жуликов и воров

Блогер Навальный построил свою деятельность на клеймении «жуликов и воров». Но подход лидера так называемого ФБК очень избирателен: одних «жуликов» он разносит, а о других деликатно молчит. Интересно, что почти все его «расследования» против крупных бизнесменов так или иначе касались недругов и противников олигарха и банкира Михаила Фридмана, владельца «Альфа-групп», попавшего в десятку богатейших людей Великобритании, а на самого Фридмана Навальный не нападал никогда.

Ворует деньги, хамит и кормит фейками: как работает ОПГ Навального

Бывший топ-менеджер «Альфа-групп» Владимир Ашурков, бежавший из России в Лондон от уголовного преследования за мошенничество, остается верным сторонником Навального. Вероятно, он координирует потоки биткоиновых «пожертвований» от зарубежных богатеньких спонсоров блогера — счета ФБК также  пополнялись как раз незадолго до выхода громких «расследований».

Не исключено, что Навальному перепадает и от главного спонсора российского протеста — ограбившего страну на 51 млрд долларов олигарха Михаила Ходорковского. По крайней мере, с ним связана Любовь Соболь через своего мужа, антрополога Сергея Мохова.

Боевое крыло ФБК

В последнее время у Фонда борьбы с коррупцией появились не только новые безграмотные последователи, но и настоящие бойцы. Уже несколько месяцев среди оппозиционеров ходит слух, что Навальный набирает «ребят крепкого телосложения»  для проведения неких акций. Например, именно «навальнисты» являются главными подозреваемыми в угрозах покинувшей ряды сторонников Любови Соболь Екатерины Ковалевой.

Их же подозревают в нападении на журналистов-стрингеров в марте, когда молодым людям разбили машину железнодорожной скрепой. Заявление до сих пор находится в полиции.

Судя по всему, Навальному стало не хватать слов – даже оскорблений, и он перешел к преступным действиям. Его последователям многое сходит с рук, так что «боевое крыло ФБК» может стать серьезной проблемой и источником опасности для тех, кто не согласен с риторикой блогера.

Теневое финансирование

Криптовалютные счета — полулегальный в России путь получать деньги от кого угодно и тратить их, не привлекая внимания налогового инспектора. Схема снабжения ОПГ Навального биткоинами четко отлажена как минимум с 2017 года, в период так называемой «президентской кампании Алексея Навального». Тогда на его счета поступили биткоины на 62 млн рублей от «неизвестных сторонников».

Ворует деньги, хамит и кормит фейками: как работает ОПГ Навального

Прекрасно зная, что как кандидата его не зарегистрируют, он был дважды судим, его признали виновным по уголовным статьям о мошенничестве, Навальный продолжал собирать пожертвования от «неравнодушных» к его борьбе по всему миру, которые после выборов куда-то делись.

Некоторые рядовые сторонники, переводившие деньги, задали вопросы, а нельзя ли их вернуть, раз фамилия «Навальный» не появилась в избирательном листке? Вопросы быстро исчезли, а биткоины остались — на них блогер отлично отдохнул. В нынешнем году Навальный никуда не баллотируется — за него в Москве отдувается любимица блогера Любовь Соболь. Она еще не прошла муниципальный фильтр, но биткоины таинственных лондонских меценатов и донаты рядовых подписчиков уже потекли на счета ФБК, а значит, Алексей станет немного богаче.

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Автор: Сергей Петров
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