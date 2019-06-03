Ворует деньги, хамит и кормит фейками: как работает ОПГ Навального

Так называемый ФБК и другие структуры блогера Алексея Навального активизировались накануне выборов в Москве и Петербурге — на его каналах регулярно появляются новые ролики, а когда ресурса на полноценное «расследование» не хватает, то хотя бы твиты по теме.

Навальный и его сподвижники постоянны вот уже восемь лет и придерживаются выработанного «корпоративного стиля ФБК» в подаче информации. Вспомним о самых ярких штрихах, характеризующих Алексея Навального и его общение с аудиторией. Напор, хамство, пиар на любом значимом инфоповоде, фейки в красивой обертке, мутные финансовые схемы, заказные расследования, использование людей и… тихий и трусливый «слив», когда что-то вдруг идет не так.

Навальный ищет только хайп

Структуры Навального гордятся «медиаресурсом» ФБК, они набрали его на подключении к любому значимому событию в России, будь то трагические случаи, как в Кемерово, протесты дальнобойщиков из-за системы «Платон» или местное градозащитное движение, как в Екатеринбурге. Если скандал достаточно громкий, чтобы сделать на нем пиар, Навальный точно выскажется, пусть это ничем и не поможет людям, которых проблема непосредственно касается, а то и повредит.





Но самоуверенность блогера в этом вопросе приводит к досадным просчетам. Протеже Навального Любовь Соболь, которая хочет баллотироваться в Мосгордуму, попыталась стать своей в московском градозащитном движении, присвоив команде Навального заслуги по спасению Измайловского вернисажа. Но настоящие противники застройки, с апреля собиравшие подписи в защиту здания, быстро разоблачили наглых ФБКшников.

ФБК держится на фейках

Навальный не стыдится пользоваться фейками в своих псевдорасследованиях, подавая «слабую фактуру в мимимишном оформлении», по выражению его бывшего коллеги Виталия Серуканова. Тот же прием используют все его доверенные лица: рефлексировать не надо, главное — вовремя репостнуть со страницы лидера.

Иногда это играет против самого Навального. Совсем недавно так называемый «Профсоюз Навального» выложил справку как свидетельство успеха.

Согласно документу, подмосковной медсестре подняли зарплату до средней по региону после обращения в эту сомнительную организацию. Фальшивую справку журналисты и наблюдатели быстро разоблачили — авторы даже налог не сумели правильно сосчитать.

А «умытаз Навального», когда авторы «расследования» нарушений на пищевом производстве выдали за подлинное фото ванны, где моют фрукты для детей, старый интернет-мем, навсегда останется в истории фейковых новостей как хрестоматийный пример.

Оскорбления, если нечего сказать

Зачастую аргументов против своих оппонентов Навальный найти просто не может. И тогда в ход идут оскорбления. У блогера в привычку вошло называть людей «мразями», «сволочами», «уродами». При этом это не эмоциональные порывы, а расчетливый ход — юристы Навального разрешают ему хамить только такими словами, за которые тяжело засудить.

То, что ОПГ Навального считает аудиторию блогера людьми неумными и способными проглотить все что угодно, показывают не только подтасовки фактов в «расследованиях» и примитивные риторические приемы в видеообращениях лидера, но и его поведение на митингах в толпе.

Выкрик Навального: «Лезьте, что вы встали, как бараны, ****** в рот!» на митинге в декабре 2011 года в адрес своих же сторонников, которые чуть замешкались у ограждений, верными фанатами блогера подзабыт, но Интернет помнит все и найти видео легко.

Отказать Алексею в ораторском мастерстве нельзя — говорит уверенно, мастерски подключает интонации, шутит. Вот только иногда даже он выходит из образа, и мы узнаем, что на самом деле Навальный думает о тех, кто собирается его послушать, рискуя замерзнуть, вымокнуть, а то и попасть в полицию за участие в несогласованной акции.

Приближенные — наркоманы и педофилы

Навальный постоянно подчеркивает, как любит молодежь и доверяет ей, в отличие от «замшелых политиков партии власти». Вот только методы работы с молодыми людьми у него фашистские: используя нормальный для юности бунтарский настрой, он втягивает молодых людей в свои игры, обещая им защиту и представление интересов. Но когда дело доходит до реальной юридической или финансовой помощи задержанным сторонникам, Алексей быстро «сливается», поддерживая их разве что репостами.

Показательна история с ближайшими сторонниками Навального из молодежного движения «Весна». Активист петербургского отделения Владимир Казаченко попался на оргии с наркотиками и девушкой-подростком, сейчас он сидит в СИЗО.

Сам Навальный, взрослый человек и отец двоих детей, отмолчался. Вряд ли он был бы так спокоен, окажись на YouTube ролик, где его собственная дочь Дарья, студентка Стэнфорда, голой употребляет наркотики в обществе двух парней. Но для навальнистов «Весны» такое поведение нормально, раз у лидера нет вопросов.

Расследования против коррупции на деньги жуликов и воров

Блогер Навальный построил свою деятельность на клеймении «жуликов и воров». Но подход лидера так называемого ФБК очень избирателен: одних «жуликов» он разносит, а о других деликатно молчит. Интересно, что почти все его «расследования» против крупных бизнесменов так или иначе касались недругов и противников олигарха и банкира Михаила Фридмана, владельца «Альфа-групп», попавшего в десятку богатейших людей Великобритании, а на самого Фридмана Навальный не нападал никогда.

Бывший топ-менеджер «Альфа-групп» Владимир Ашурков, бежавший из России в Лондон от уголовного преследования за мошенничество, остается верным сторонником Навального. Вероятно, он координирует потоки биткоиновых «пожертвований» от зарубежных богатеньких спонсоров блогера — счета ФБК также пополнялись как раз незадолго до выхода громких «расследований».

Не исключено, что Навальному перепадает и от главного спонсора российского протеста — ограбившего страну на 51 млрд долларов олигарха Михаила Ходорковского. По крайней мере, с ним связана Любовь Соболь через своего мужа, антрополога Сергея Мохова.

Боевое крыло ФБК

В последнее время у Фонда борьбы с коррупцией появились не только новые безграмотные последователи, но и настоящие бойцы. Уже несколько месяцев среди оппозиционеров ходит слух, что Навальный набирает «ребят крепкого телосложения» для проведения неких акций. Например, именно «навальнисты» являются главными подозреваемыми в угрозах покинувшей ряды сторонников Любови Соболь Екатерины Ковалевой.

Их же подозревают в нападении на журналистов-стрингеров в марте, когда молодым людям разбили машину железнодорожной скрепой. Заявление до сих пор находится в полиции.

Судя по всему, Навальному стало не хватать слов – даже оскорблений, и он перешел к преступным действиям. Его последователям многое сходит с рук, так что «боевое крыло ФБК» может стать серьезной проблемой и источником опасности для тех, кто не согласен с риторикой блогера.

Теневое финансирование

Криптовалютные счета — полулегальный в России путь получать деньги от кого угодно и тратить их, не привлекая внимания налогового инспектора. Схема снабжения ОПГ Навального биткоинами четко отлажена как минимум с 2017 года, в период так называемой «президентской кампании Алексея Навального». Тогда на его счета поступили биткоины на 62 млн рублей от «неизвестных сторонников».

Прекрасно зная, что как кандидата его не зарегистрируют, он был дважды судим, его признали виновным по уголовным статьям о мошенничестве, Навальный продолжал собирать пожертвования от «неравнодушных» к его борьбе по всему миру, которые после выборов куда-то делись.

Некоторые рядовые сторонники, переводившие деньги, задали вопросы, а нельзя ли их вернуть, раз фамилия «Навальный» не появилась в избирательном листке? Вопросы быстро исчезли, а биткоины остались — на них блогер отлично отдохнул. В нынешнем году Навальный никуда не баллотируется — за него в Москве отдувается любимица блогера Любовь Соболь. Она еще не прошла муниципальный фильтр, но биткоины таинственных лондонских меценатов и донаты рядовых подписчиков уже потекли на счета ФБК, а значит, Алексей станет немного богаче.