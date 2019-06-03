Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти в «Дружбе»

Москва, 3 июня. Участники переговоров по ситуации с трубопроводом «Дружба», которые прошли в Москве, не обсуждали конкретные суммы компенсаций из-за загрязнения нефти, однако концептуальная согласованность по процедуре их получения с зарубежными получателями российской нефти была достигнута. Об этом рассказал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

По его словам, в переговорах приняли участие «Транснефть» и операторы участков трубопровода в других странах, крупные российские нефтяные компании, включая «Роснефть», и европейские получатели нефти, в числе которых французская Total​​​ и польская Orlen.

Сорокин сообщил, что по итогам встречи стороны подписали протокол, который завизировали все участники.

«Конкретные суммы не обсуждали, но процедурные моменты, механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня обсудили, и концептуально приняты всеми сторонами», — уточнил замминистра энергетики России.

Как напоминает телеканал «360», проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию, возникла на южной ветке нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Польша и Украина временно приостановили импорт российского сырья.

Оператор «Транснефть» сообщил, что по трубопроводу «Дружба» поступала нефть с увеличенным содержанием хлоридов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод.

В начале мая в Белоруссию стало поступать качественное сырье, пишет Infox.ru. Как сообщал ранее вице-премьер России Дмитрий Козак, объем грязной нефти, подлежащей перекачке с территории Белоруссии в РФ, составит около миллиона тонн. По данным «Транснефти», которые приводит «ФедералПресс», окончательно очистить трубу удастся не раньше, чем через 6–8 месяцев.