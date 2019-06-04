Сирия новости 4 июня 07.00: неизвестные терроризируют советы SDF в Дейр-эз-Зоре, курды передали Норвегии «сирот ИГИЛ»

Сирия, 4 июня. Неизвестные терроризируют курдские советы в Дейр-эз-Зоре, курды SDF передали Норвегии «сирот ИГИЛ»1 и расселили 800 жен и детей боевиков ИГ1 в Ракке и Ат-Табке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): противостояла террористам на севере Хамы и в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): подорвалась на мине в районе Джераблуса, противостояла САА на севере Хамы, уничтожила 13 бойцов и два БМП САА под Аль-Касабие.

Курды: передали Норвегии пятерых детей боевиков ИГИЛ в Ракке, расселили жен и детей боевиков ИГ в Ракке и Ат-Табке.

Провинция Алеппо

Мощный взрыв произошел в провинции Алеппо, близ деревни Амарна к югу от Джераблуса. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), в результате взрыва была подорвана машина, принадлежащая протурецким формированиям «Свободной сирийской армии» (ССА), пострадал один человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Некоторые из членов городских советов, подконтрольных проамериканским курдским «Демократическим силам Сирии» (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор обратились к руководству с просьбой освободить их от занимаемых мест из-за поступающих угроз, а также покушений на убийство, сообщает источник в Twitter (@_Caki__). Отмечается, что на днях в дом одного из членов законодательного совета SDF в городе Сувейдан среди дня ворвались неизвестные, убили его и сожгли его автомобиль.

Провинция Ракка

Новостной источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает о передаче SDF пяти детей, содержавшихся в лагере беженцев в районе города Айн-Исса в провинции Ракка. Судя по сообщению другого источника (@NotWoofers), речь идет о детях боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые получили норвежское гражданство, поскольку их матери были подданными Норвегии, и были переданы курдами норвежской делегации в Сирии. Все дети были сиротами, что упростило их передачу. Отмечается, что в зоне контроля SDF еще как минимум трое детей с норвежским гражданством.

Между тем неизвестные боевики убили на рынке в Ракке трех курдских бойцов, сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan).

Провинция Хама

В ходе противостояния на севере Хамы и на границе провинции Идлиб боевики протурецких формирований ССА убили 13 военнослужащих Сирийской арабской армии, сообщает аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965). Также сообщается об уничтожении двух сирийских БМП в ходе боев за Аль-Касабие.

Провинция Хасака

Мощный пожар охватил сельскохозяйственные угодья на севере провинции Хасака, в районе деревни Али-Фару близ города Эль-Камышлы. Новостной источник в Twitter (EuphratesPost) сообщает, что местные жители массово участвуют в тушении пожаров в полях. Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает также о пожаре на площади 400 гектаров в районе населенного пункта Абу-Сун.

Между тем курдские силы выпустили 800 человек (бывших жен боевиков «Исламского государства» и их детей) из лагеря беженцев «Аль-Хол» и расселили на новых местах жительства в городах Ракка и Ат-Табка, сообщает источник в Twitter (@ShinoCan2). Отмечается, что местные жители очень не рады таким соседям, однако SDF испытывает серьезнейшее давление со стороны членов местных племен, и неспособно поддерживать на должном уровне гуманитарную ситуацию в лагере «Аль-Хол», поэтому вынуждено освобождать семьи боевиков ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что по крайней мере один квартал в Ракке оказался под практически полным контролем «амнистированных» курдами бывших боевиков ИГ и их семей. Местные жители настроены по отношению к радикалам крайне настороженно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)