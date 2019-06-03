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Трамп осмотрел британскую королевскую коллекцию и получил подарок от Елизаветы II

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Трамп осмотрел британскую королевскую коллекцию и получил подарок от Елизаветы II

Лондон, 3 июня. Американский лидер Дональд Трамп во время своего госвизита в Британию ознакомился с экспонатами британской королевской коллекции, возложил венок к могиле Неизвестного солдата и узнал историю Вестминстерского аббатства.

Глава США прибыл в Соединенное королевство в понедельник со всей своей семьей. После полудня Трампа приняла королева Великобритании Елизавета II, а на вечер у американского лидера запланирован банкет в Букингемском дворце​​​. Во вторник у Трампа пройдут переговоры с премьер-министром Британии Терезой Мэй.

По информации Букингемского дворца, Елизавета II провела Трампу и его супруге — Меланье — экскурсию. Отмечается, что гости осмотрели экспонаты королевской коллекции, свидетельствующие «о продолжительных отношениях между США и Британией».

Трамп осмотрел британскую королевскую коллекцию и получил подарок от Елизаветы II

После осмотра коллекции королева подарила американскому президенту первое издание книги Уинстона Черчеля «Вторая мировая война» и набор для письма из трех предметов. Супруга Трампа в качестве подарка получила серебряную шкатулку.

Также в Букингемском дворце у королевы и супружеской пары состоялся обед. После посещения дворца, американский лидер вместе со своей женой отправились на возложение венков в Вестминстерской аббатство. После церемонии Трамп отправился на экскурсию по аббатству, которую ему провел настоятель собора Джон Холл. Экскурсия продлилась чуть более 30 минут.

После посещения аббатства Дональд и Меланья Трамп направилась на чай к принцу Чарльзу и его супруге в Кларенс-Хаус.

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Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
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