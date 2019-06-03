Матвиенко объяснила, почему Крым является одним из духовных центров России

Ялта, 3 июня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Крым по праву является одним из духовных центров России.

Дипломат в понедельник приняла участие во встрече с лидерами крымских национальных объединений, которую организовали в Ливадийском дворце. В своей речи Матвиенко объяснила, почему Крым, по ее мнению, является одним из духовных центров страны.

«Здесь, по преданию, князь Владимир принял православие, здесь расположены духовные святыни наших традиционных религий», — отметила она.

Политик обратила внимание присутствовавших на встрече на то обстоятельство, что национальный состав российского региона отличается удивительным многообразием.

Напомним, в 2019 году отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав России. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором». Кроме того, Киев призывает западные страны поддержать его позицию, в связи с чем против России были введены санкции.

В понедельник стало известно, что Европейский союз намеревается продлить ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя еще на год. Санкции истекают 23 июня 2019 года.