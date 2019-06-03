Разъяренный Галкин раскритиковал «дешевый балаган» Малахова из-за фейка о доме на Кипре

Москва, 3 июня. Шоумен Максим Галкин жестко раскритиковал телеведущего Андрея Малахова из-за публикации фейков о доме на Кипре. Галкин заявил, что Малахов сделал «сбор сплетен своим главным капиталом».

«Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом», — написал Галкин в Instagram.

Поводом для злости Галкина стала очередная статья в журнале «СтарХит», главным редактором которого является Андрей Малахов. В статье утверждается, что якобы он с супругой Аллой Пугачевой строит дом на Кипре.

«Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал», — добавил Галкин.

По словам Галкина, лживое кипрское агентство пытается второй год подряд доказать, что якобы у пары есть недвижимость на острове. Также Галкин подчеркнул, что не собирается рассказывать о своих гражданствах никому, кроме государства, пишет «Газета.ру». Кроме того, Галкин обвинил Малахова в том, что его «журнальчик» зарабатывает на публикации таких сплетен.

Также разъяренный Галкин опроверг слухи о том, что он строит у себя на участке «часовню». Юморист рассказал, что строит беседку, чтобы утром пить чай и «ни в коем случае не читать наши газеты».

Максим Галкин и Алла Пугачева начали встречаться еще в начале 2000-х. По словам певицы, с Галкиным она начала жить в 2005 году, спустя шесть лет пара зарегистрировала свои отношения. В сентябре 2013 года Галкин и Пугачева стали родителями.

Ранее шоумен показал видео с отдыха семейства. На кадрах видно, как артист вместе со своей женой и детьми наслаждается идиллией на зеленых просторах на берегу реки.