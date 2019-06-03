Журналист News.ru стал лауреатом премии «Редколлегия»

Москва, 3 июня. Журналист портала News.ru Сергей Вилков стал лауреатом престижной премии «Редколлегия».

Журналист получил премию за статью «Управление Генштаба по делам нечистой силы», в котором рассказывается о секретной войсковой части № 10003, которая существовала с 1989 по 2003год. На территории части базировалось Экспертно-аналитическое управление по необычным возможностям человека и особым видам вооружений.

Согласно официальным данным, Экспертно-аналитическое управление занималось исследованием «паранормальных явлений». В своей статье Вилков рассказал о группе эксцентричных офицеров из части № 10003, которые на протяжении 15 лет осуществляли лженаучные исследования, а также занимались созданием «составлением индивидуальных гороскопов для военных кораблей» за бюджетные средства.

Стоит отметить, что в США существовало аналогичное ведомство, которое специализировалось на изучении паранормальных явлений. Однако это ведомство прекратило свое существование еще в 1993 году, а его деятельность обошлась бюджету США втрое дешевле, чем «исследования» офицеров из воинской части № 10003, передает News.ru.

Независимая журналистская премия «Редколлегия» учреждена благотворительной организацией Sreda Foundation. В 2019 году заявки на соискание премии подали около 150 журналистов из различных СМИ.