Новые решения в Донбассе «Конкретные предложения и новые решения», — с таким лозунгом выступил президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о дальнейших действиях по конфликту в Донбассе. Уже 5 июня состоится очередная встреча контактной группы в Минске. Какие решения Киев озвучит на ней — пока загадка. Впрочем, кроме одного: украинскую сторону на переговорах представит экс-президент страны Леонид Кучма. Делегацию он возглавлял и раньше, но в прошлом году ушел в связи с преклонным возрастом — ветерану политики исполнилось 80. И Зеленский, похоже, решил, что старый конь борозды не испортит. Только вот в Кремле к старым-новым инициативам Киева пока относятся скептически: «Главное сейчас определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового, все написано на бумаге», — считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Минские соглашения предполагают отвод тяжелых вооружений и полное прекращение огня в Донбассе, но достичь этого не удается уже несколько лет. К слову, гражданская война на юго-востоке Украины, в которой Киев неистово обвиняет нашу страну, сегодня привлекла внимание еще и международного суда ООН. В Гааге проходят разбирательства по громкому делу «Украина против России». И Донбасс — на повестке дня. Впрочем, позиция Москвы здесь достаточно проста: эти разногласия — вообще не предмет разбирательств по конвенции ООН. Аргументы сторон по этому вопросу в суде выслушают до 7 июня.

Беспорядки в Хартуме Напряженная обстановка сохраняется в Хартуме. Полиция и Силы быстрого реагирования Судана стараются предотвратить эскалацию конфликта. Около 100 военных машин патрулируют город, большая часть из них — вблизи Генштаба, где сегодня проходила мирная акция протеста. Но внезапно была сорвана провокаторами, те построили баррикады, заблокировав дорогу, и начали жечь покрышки, а после, убегая от стражей порядка, вклинись в ряды мирных активистов. К сожалению, все продолжилось беспорядками, и по протестующим был открыт огонь — СМИ уже сообщили о жертвах, но точное их число пока неизвестно. После того, как Силы быстрого реагирования разогнали нарушителей, те снова вышли на улицы, а хаос распространился по всему городу. Протестная активность в Судане наблюдается с конца прошлого года, когда местные жители вышли на митинг против роста цен на хлеб в стране. Но в итоге росли лишь аппетиты протестующих, и они потребовали отставки президента — Омара аль-Башира, находившегося у власти почти 30 лет. 11 апреля он был свергнут в результате переворота, а руководство страной перешло к Военному совету. В данный момент ведутся переговоры о передачи власти гражданскому правительству, чего до сих пор и добиваются мирные активисты. Но успеха в диалоге стороны пока не достигли.