Новые решения в Донбассе
«Конкретные предложения и новые решения», — с таким лозунгом выступил президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о дальнейших действиях по конфликту в Донбассе. Уже 5 июня состоится очередная встреча контактной группы в Минске. Какие решения Киев озвучит на ней — пока загадка. Впрочем, кроме одного: украинскую сторону на переговорах представит экс-президент страны Леонид Кучма. Делегацию он возглавлял и раньше, но в прошлом году ушел в связи с преклонным возрастом — ветерану политики исполнилось 80. И Зеленский, похоже, решил, что старый конь борозды не испортит. Только вот в Кремле к старым-новым инициативам Киева пока относятся скептически:
«Главное сейчас определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового, все написано на бумаге», — считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
Минские соглашения предполагают отвод тяжелых вооружений и полное прекращение огня в Донбассе, но достичь этого не удается уже несколько лет. К слову, гражданская война на юго-востоке Украины, в которой Киев неистово обвиняет нашу страну, сегодня привлекла внимание еще и международного суда ООН. В Гааге проходят разбирательства по громкому делу «Украина против России». И Донбасс — на повестке дня. Впрочем, позиция Москвы здесь достаточно проста: эти разногласия — вообще не предмет разбирательств по конвенции ООН. Аргументы сторон по этому вопросу в суде выслушают до 7 июня.
Беспорядки в Хартуме
Напряженная обстановка сохраняется в Хартуме. Полиция и Силы быстрого реагирования Судана стараются предотвратить эскалацию конфликта. Около 100 военных машин патрулируют город, большая часть из них — вблизи Генштаба, где сегодня проходила мирная акция протеста. Но внезапно была сорвана провокаторами, те построили баррикады, заблокировав дорогу, и начали жечь покрышки, а после, убегая от стражей порядка, вклинись в ряды мирных активистов. К сожалению, все продолжилось беспорядками, и по протестующим был открыт огонь — СМИ уже сообщили о жертвах, но точное их число пока неизвестно. После того, как Силы быстрого реагирования разогнали нарушителей, те снова вышли на улицы, а хаос распространился по всему городу. Протестная активность в Судане наблюдается с конца прошлого года, когда местные жители вышли на митинг против роста цен на хлеб в стране. Но в итоге росли лишь аппетиты протестующих, и они потребовали отставки президента — Омара аль-Башира, находившегося у власти почти 30 лет. 11 апреля он был свергнут в результате переворота, а руководство страной перешло к Военному совету. В данный момент ведутся переговоры о передачи власти гражданскому правительству, чего до сих пор и добиваются мирные активисты. Но успеха в диалоге стороны пока не достигли.
Трамп в Лондоне
А в британской столице пока все спокойно. Но кажется, что президент США Дональд Трамп точно разукрасит серые будни Лондона, куда сегодня и прибыл с официальным визитом. Американского лидера встретил принц Чарльз, а затем и королева Великобритании Елизавета II. Пафосную церемонию продолжили салют и музыкальный оркестр. Впрочем, визит Трампа приурочен к важным переговорам — в течение трех дней он встретится не только с членами королевской семьи, но и с премьер-министром страны Терезой Мэй, которая уже объявила об отставке из-за кризиса Brexit, но формально еще находится в должности. Предполагается, что как раз выход Британии из Евросоюза станет одной из главных тем на переговорах. Мэй и Трамп обсудят сделку о свободной торговле, которую Лондон и Вашингтон могут заключить после Brexit. И, хотя многострадальный процесс еще не завершился, власти США уже назвали его торжеством демократии. Впрочем, споры об уходе из «европейской семьи» по сути разделили Британию на два лагеря и не привели к единому мнению. Но вот Дональд Трамп по прибытии в Лондон столкнулся с другой проблемой: включил телевизор и сразу же наткнулся на заклятый CNN, о чем сообщил в своих соцсетях. И в очередной раз напомнил, что фейковые новости — зло.