Киев, 3 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что действующий глава страны Владимир Зеленский должен подтвердить четкий план вступления страны в ЕС и НАТО. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Порошенко, Зеленский в ходе первого зарубежного визита в Брюссель, который запланирован на 4-5 июня, должен сделать соответствующее заявление. Пятый президент Украины отметил, что во вторник состоится очень важное и символическое событие — «первый визит новоизбранного президента в столицу ЕС — Брюссель».

«Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкое содержание», — написал Порошенко, отметив, что необходимо сохранить наработки предыдущей власти.

В частности, речь идет об энергетическом, цифровом и таможенном союзах с ЕС.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об укреплении партнерства между Киевом и НАТО. Украина в 2014 году взяла курс на вступление в НАТО. В 2016 году были приняты дополнительные законодательные изменения, которые называют вступление в Североатлантический альянс целью внешней политики страны.

Однако в НАТО и ЕС Украину принимать не спешат. Так, канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно говорила, что Евросоюзу нужно как минимум десять лет, чтобы принять решение по членстве Украины в организации, а эксперты оценивают шансы Киева на вхождение в состав НАТО как минимальные.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович объяснил, почему у Украины «нет шансов» вступить в НАТО и ЕС в ближайшие годы. Он напомнил, что для вступления в Североатлантический альянс стране потребуется 120 миллиардов долларов, чтобы «перейти на рельсы НАТО». Однако в ближайшие 40 лет таких средств у государства не будет.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что Североатлантический альянс не единожды указывал Украине на невозможность присоединения.