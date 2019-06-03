Экс-губернатор Ивановской области арестован по подозрению в хищении

Москва, 3 июня. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, подозреваемый в хищении 700 миллионов рублей, арестован по решению Бассманного суда до 30 июля.

Судья Елена Яковлева отказала удовлетворить просьбу подозреваемого о помещении его под домашний арест.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Конькову меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласила решение судья.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали Конькова в минувшую субботу. Его подозревают в похищении 700 миллионов рублей из бюджета. Также задержан управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. По версии следствия, они вместе с другими соучастниками перечисляли средства из бюджета Ивановской области на счета фирм, которые входят в группу компаний «ПРОДО».