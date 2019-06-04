Дамаск, 4 июня. Деятельность России в процессе освобождения сирийского Хомса сыграло большую роль для населения сирийской республики. Хомс является первой провинцией, полностью свободной от терроризма, именно сюда начала возвращаться нормальная жизнь.

Сейчас жизнь в провинции с точки зрения безопасности и стабильности серьезно отличается от предыдущих девяти лет войны, в эти дни в Хомсе начался сезон отпусков, люди начали появляться на рынках, в регион вернулась коммерческая и промышленная деятельность. Хомс постепенно возвращается в предвоенное состояние, пытаясь стереть воспоминания о тяжелых годах терроризма, разрушений и насилия.

Студентка университета Рим дала короткий комментарий корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором рассказала об атмосфере радости в провинции, куда вернулись безопасность и стабильность, она также указала на важность роли России в примирении Хомса с соседним аль-Ваер, из которого были выведены боевики.

«Мы живем в безопасности, потому что здесь больше нет вооруженного терроризма», — сказал один из жителей Хомса, отметив, что жизнь вошла в нормальное русло.

Ибрагим Сезамей из окрестностей Хомса подчеркнул важность роли России в освобождении Хомса, оценив деятельность союзников как превосходную, ведь город смог вернуться к нормальной жизни. Именно в сотрудничестве с Россией сирийские военные смогли ликвидировать вооруженные террористические группировки, чтобы вернуть безопасность в регионы республики.

Ученик седьмого класса Валид Басмави выразил радость возвращения в родной город, и надежду на то, что террористические группировки будут изгнаны и из остальной части сирийской республики. Это вернет улыбки на лица всех сирийцев, несмотря на всю ту грусть, которую принесли множественные акты вооруженного терроризма, совершенного в отношении гражданских лиц в Хомсе.

Российская военная полиция в Сирии участвовала в обеспечении эвакуации и переброске боевиков из их районов присутствия два года назад в северный сирийский регион, отметил один из местных жителей.

Российский военный батальон численностью от 60 до 100 человек, включая офицеров, был дислоцирован в районе Аль-Ваер после завершения выхода боевиков. Его задачей является наблюдение за выполнением соглашения и обеспечение соблюдения сторонами. Русский батальон также поддерживал безопасность и защиту населения, И мониторинг и обеспечение пунктов пропуска.