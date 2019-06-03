В ЛНР считают, что назначение Кучмы ничего не изменит в диалоге по Донбассу

Луганск, 3 июня. Повторное назначение экс-президента Украины Леонида Кучмы на пост представителя страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе ничего не изменит в этом процессе, пока Киев не захочет добиваться прогресса в минских переговорах. Такое мнение выразил глава МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего.

О возвращении Кучмы к должности стало известно в понедельник, соответствующий указ подписал шестой президент Украины Владимир Зеленский. Он также сообщил, что очередная встреча контактной группы в Минске состоится 5 июня.

Стоит отметить, что политик и раньше возглавлял делегацию Украины на минских переговорах. Он вошел в состав контактной группы в 2014 году и покинул ее в 2018 году. Его пост занял бывший премьер-министр и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.

Однако после победы Зеленского на выборах Марчук и представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко подали в отставку.

Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске объяснил, почему назначение Кучмы ничего не изменит в диалоге по Донбассу

«Пока общая риторика Украины явно свидетельствует об отсутствии желания добиваться прогресса на минских переговорах, поэтому, я думаю, назначение Кучмы здесь ничего не изменит до тех пор, пока не изменится позиция Украины», — считает Дейнего.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.