Сирия 3 июня. Неизвестные атаковали конвой правительственных войск в Ракке, на юге Хамы «Тахрир-аш-Шам» снова обстреляла военной аэропорт. В Идлибе ВВС продолжает серию боевых вылетов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: продолжили наносить точечные удары по расположения джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА)и союзные силы: отразили нападения боевиков в Хаме, готовятся к новому штурму в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает военный аэропорт в Хаме, удерживает свои позиции в Латакии.

Провинция Латакия

Новостной канал Baladi News соообщил, что в ходе пробного штурма города Кабана в Латакии, о начале которого было объявлено сегодня утром, понесли серьезные потери обе стороны конфликта. Занятый в горной местности город Кабана удерживают за собой боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Сирийская арабская армия отступила к прежним позициям для подготовки второго наступления и ожидает подкрепления.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба боевики столкнулись с подразделением правительственной армии у города Аль-Касабия. Подразделение отбило атаку радикалов. Информация о потерях среди радикалов пока что уточняется, передает Masar Press Net. ВВС Сирии нанесли авиаудар по расположениям джихажистких вооруженных бандформирований на подступах к городу Кафр Увейд, как передает местный источник новостей anasanas 84. Еще один вылет был совершен в районе городов Тремала, Абидин, Хубейт. Данные о потерях боевиков в живой силе и технике уточняются. Ранее сообщалось, что боевики «Тахрир аш-Шам», действующие в провинции под натиском авиаударов ВВС Сирии начали выбирать в качестве своих опорных пунктов школы и больницы и другие учреждения общественного пользования, чтобы затруднить для правительственной армии и союзных войск продвижение в провинции.

Провинция Ракка

На юго-западе провинции неизвестные атаковали конвой САА в районе населенного пункта Ал-Русафа в Ракке. Правительственными войсками было отражено нападение, неизвестные скрылись. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку, как передает Msar Press Net. Наиболее вероятно, что правительственный конвой атаковали боевики, действующие в составе «спящих ячеек» «Исламского государства»1, которые укрываются на территориях, подконтрольных курдским отрядам, которые уже продемонстрировали свою беспомощность в антитеррористической борьбе на занятом им востоке Евфрата.

Провинция Хама

Сирийская армия с поддержкой подразделения спецназа «Силы Тигра» продолжили операцию против боевиков «Тахрир аш-Шам» и союзных ей группировок «умеренной оппозиции». Днем военно-воздушные силы Сирии нанесли точечный удар по расположениям боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе города Кафр-Зета и долины Аль-Габ, где боевики укрываются после отступления. Информация о потерях среди радикалов уточняется, как сообщает Twitter-канал Baladi News. В ответ боевики снова обстреливают военный аэропорт Хамы, передает канал Halab Today TV. За прошлую неделю аэропорт был безуспешно атакован ими шесть раз.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)