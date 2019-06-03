Суд Швеции отказался заочно арестовывать Ассанжа

Стокгольм, 3 июня. Окружной суд Упсалы не удовлетворил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но подозрения против него остаются. Прямую трансляцию из суда вел телеканал SVT.

Согласно европейскому ордену на расследование, шведская прокуратура может допросить Ассанжа, но орден на арест в таком случае не нужен.

«Поскольку теперь Джулиан Ассанж отбывает срок тюремного заключения, следственные меры могут быть приняты на основании европейского ордера о расследовании, которое не требует ареста Джулиана Ассанжа», — говорится в сообщении суда.

Также суд считает «непропорциональным задержание» основателя WikiLeaks, сообщил телеканал «360».

Адвокат Ассанжа Пер Самуэлльссон отметил, что его клиент может приехать в Швецию для сотрудничества со следствием, поскольку ему нечего скрывать.

Напомним, Ассанж стал известен после публикации секретной информации о действиях США во время военных операций в Афганистане и Ираке. В 2010 году основателя WikiLeaks обвинили в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал обвинения. С 2012-го года бизнесмен находился в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. В апреле был задержан британскими правоохранителями.