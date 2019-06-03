Ямпольская заявила о политической и духовной связи России и Сербии

Белград, 3 июня. Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская в ходе визита в Белград оценила отношения, сложившиеся между Россией и Сербией.

Политик прибыла в Белград в составе делегации под руководством председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Во время поездки она выступила на заседании комиссии по сотрудничеству Госдумы РФ и Народной скупщины Сербии.

Ямпольская в своей речи отметила, что две страны связаны не только политически, но и духовно.

«У нас общие корни, общая православная вера, похожие языки, наши исторические судьбы переплетены давно и прочно. Мы родственники по крови и родственники по духу. А такую близость разорвать невозможно», — передает слова Ямпольской ее пресс-служба.

Депутат обратила внимание на то, что одной из важнейших сфер сотрудничества двух государств является культура. Свидетельствует о дружеских отношениях Москвы и Белграда то, что, например, сербские режиссер Эмир Кустурица и композитор Горан Брегович поддерживают позицию России, несмотря на санкции против страны и, в частности, Крыма со стороны Запада. Россияне, отметила она, также, в свою очередь, высоко ценят их талант.

Ямпольская заявила, что Россия и Сербия всегда стремились к укреплению культурного, духовного и гуманитарного единства. Так, после Октябрьской революции около 40 тысяч беженцев нашли приют в Сербии, а архитектор Николай Краснов, автор Ливадийского дворца, во многом сформировал облик современного Белграда.

В качестве примеров тесного сотрудничества двух стран политик также привела открытый в 1933 году Русский дом в Сербии, а также работу российских художников над убранством Храма Святого Саввы в Белграде.

Ранее Володин на заседании комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной в Белграде рассказал о взаимодействии России и Сербии. Он напомнил, что а ходе официального визита президента РФ Владимира Путина 17 января был подписан ряд важных двусторонних соглашений, расширяющих правовую базу сотрудничества Москвы и Белграда в экономике, социальной сфере, в области наукоемких технологий и в других направлениях.

Председатель сербского парламента Майя Гойкович на встрече со спикером Государственной думы РФ подчеркнула, что Белград не будет поддерживать санкции Запада в отношении России и никогда не станет сам вводить ограничительные меры против Москвы.