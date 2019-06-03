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Россия

Черноморский флот получит три новых корабля до конца 2019 года

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Черноморский флот получит три новых корабля до конца 2019 года

Севастополь, 3 июня. Черноморский флот ВМФ России получит один патрульный корабль и два тральщика до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ.

«В стадии государственных испытаний находится патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», и в ближайшее время он их заканчивает, будет организована процедура приема его в состав Черноморского флота», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в ближайшее время Черноморский флот получит два новых тральщика «Владимир Емельянов» и «Иван Антонов», которые ранее были спущены на воду. Кроме того, в 2019 году Черноморский флот получит несколько судов обеспечения. В общей сложности в 2019 году на вооружение ЧФ поступятт шесть боевых кораблей, а также шесть вспомогательных судов.

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Автор: Артем Никулин
Источник: ТАСС
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