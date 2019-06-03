Вексельберг назвал санкции США против него «тотальным жизненным кризисом»

Москва, 3 июня. Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг прокомментировал свое включение в санкционный список США, отметив, что оно обернулось для него «жизненным кризисом».

В интервью британской газете Financial Times российский предприниматель отметил, что всю свою жизнь пытался быть космополитом и перевез всю семью в Соединенные Штаты.

«Я бы никогда не предугадал подобной реакции [со стороны властей США], той ситуации в которой я оказался», — сказал он.

По словам Вексельберга, включение в санационный список США его фамилии — это «тотальный жизненный кризис». Он объяснил, что дело «не в деньгах и не в бизнесе, а в личной ситуации».

Бизнесмен заметил, что не предполагал обострения российско-американских отношений после избрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. По словам Вексельберга, в Вашингтоне «сильны антироссийские настроения».

Предприниматель объяснил, что для включения в черные списки было достаточно его знакомства с президентом России Владимиром Путиным, хотя, по мнению Вексельберга, многие встречаются с главой российского государства и «имеют с ним больше тем для обсуждения».

«[OFAC] хотят создать проблемы для России, но вместо этого создают проблемы для международных компаний и других стран», — резюмировал глава «Реновы».

Отметим, OFAC — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций.

Российский бизнесмен также рассказал о встрече с бывшим личным юристом Дональда Трампа Майклом Коэном, который и пригласил Вексельберга на церемонию инаугурации. Как пояснил предприниматель, билет на торжество он должен был получить после личного знакомства с Коэном. Оно состоялось и продолжалось в подчеркнуто официальной обстановке. Во время встречи личный юрист Трампа интересовался инвестициями Вексельберга в США. Но разговора о ведении бизнеса в РФ не было, резюмировал Вексельберг.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ввел санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра. В частности, в список попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и ММЗ «Авангард».