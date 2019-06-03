Донбасс сегодня: силы ООС атакуют ДНР, ВСУ несут потери, комбриги лгут начальству

Донбасс, 3 июня. Украинские войска обстреливают ДНР по всей линии фронта. Автобус с коммунальными работниками попал под обстрел. Украинские солдаты гибнут из-за наркотиков и алкоголя. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстановка на линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике продолжает накаляться. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), в минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны украинских войск по всем ключевым направлениям обороны республики.

Наблюдается активизация Вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении, где солдаты Киева задействовали тяжелые 120-мм минометы, гранатометы и пушки боевых машин пехоты. На Донецком и Горловском направлениях обстрелы велись из 82-мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

Всего под ударами оказались шесть населенных пунктов республики. В Докучаевске обстрелами повреждены два жилых дома, в Горловке — помещение кассы в районе пункта пропуска через линию соприкосновения «Майорск». В то же время обстрелов территории Луганской народной республики в минувшие сутки не зафиксировано.

Силы ООС обостряют обстановку

В понедельник украинские силовики обстреляли рабочую смену коммунального предприятия «Донецкая фильтровальная станция». Рабочие двигались в сторону станции на автобусе. В результате удара никто из людей не пострадал, транспорт смог покинуть зону атаки.

Утром за час до упомянутого обстрела киевские военные ударили из минометов по Васильевской насосной станции, в результате чего персонал предприятия вынужден был прятаться в укрытии.

Украинские силовики продолжают самоликвидироваться

Военнослужащие украинской армии в Донбассе продолжают пополнять списки небоевых потерь. Так, по данным официального представителя Народной милиции ДНР майора Даниила Безсонова, в городе Дзержинске военнослужащие 53-й механизированной бригады устроили пьяную драку, результатом которой стали осколочные ранения одного из солдат. Ранения боец по фамилии Денисюк получил вследствие того, что обиженный им собутыльник бросил в окоп боевую гранату.

Еще одна, но уже безвозвратная потеря произошла в районе дислокации подразделений 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ возле поселка Старогнатовка. Сержант Бойченко погиб при попытке разобрать гранату к подствольному гранатомету. Как установили следователи военной службы правопорядка ВСУ, в момент гибели сержант находился под воздействием наркотиков.

В Народной милиции ДНР отметили, что обе потери командиры указанных частей списали на обстрелы «террористов» и представили в штаб Операции объединенных сил как боевые.