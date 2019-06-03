Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 3 июня.

Небольшой самолет разбился в 30 км от аэропорта города Медисин-Хэт на западе Канады. Небольшой самолет разбился на западе Канады, есть погибшие.

Стали известны причины отключения пятого энергоблока Запорожской АЭС.

В Германии 65-летнего политика обнаружили с простреленной головой на его собственном участке. Политика из партии Меркель обнаружили с простреленной головой в Германии.

Интернет-пользователи и завсегдатаи социальных сетей прокомментировали совещание силовиков Украины после ролика на YouTube. Интернет-пользователи прокомментировали совещание силовиков Украины после ролика на YouTube.

Жители Чебоксар обвинили Леонида Якубович в выезде на тротуар. Якубовича обвинили в езде по тротуару в Чебоксарах.

США предупредили ЕС, что не смогут оказать ему военную поддержку, если вступят в силу новые правила FED и PESCO. США пригрозили ЕС отказом в военной поддержке на фоне «российской угрозы».

Американская корпорация Rand подготовила план «ненасильственной дестабилизации России». США придумали план «ненасильственной дестабилизации России».

Глава Харькова Геннадий Кернес выступил за проведение переговоров с Россией. Мэр Харькова призвал к прямым переговорам с Россией.

Подруга убитой чиновницы в Подмосковье рассказала журналистам о последнем дне ее жизни. Подруга убитой чиновницы в Подмосковье рассказала о последнем дне ее жизни.

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу. Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу.