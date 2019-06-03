Россияне смогут посещать Мьянму без визы

Москва, 3 июня. Российские туристы смогут посещать Мьянму без визы с 1 октября — отметку в загранпаспорте будут ставить по прибытию, сообщило издание Eleven Media Group со ссылкой на официальное заявление властей.

В заявлении министерства по делам отелей и туризма Мьянмы говорится, что упрощенные правила въезда будут действовать в течение года. Гости смогут свободно посещать туристические объекты, за исключением тех, которые имеют ограниченный доступ.

Визу на 30 дней путешественники смогут оформить в международных аэропортах в Янгоне, Нейпьидо и Мандалае за 50 долларов. Однако продлить разрешение на въезд у туристов не получится, отметили в министерстве.

Как отметил «ФедералПресс», эти правила также распространяются на туристов из Испании, Италии, Австралии, Швейцарии и Германии.