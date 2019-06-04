Сирийские власти помогают студентам сдать экзамены и получить дипломы

Дамаск, 4 июня. Сирийскими властями была проведена встреча, чтобы найти подходящий способ для облегчения процесса сдачи экзаменов для студентов, проживающих вне зоны контроля Дамаска в северных регионах. Многим сирийским студентам необходимо предоставить свидетельства о среднем и высшем образовании, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Министр образования Имад аль-Азаб заявил после еженедельного заседания в Президиуме Совета министров, что «новая учебная программа, разработанная правительством, будет распределена по всем центрам в середине следующего учебного года».

В вопросе обеспечения возможностей трудоустройства министр отметил, что «министерство в ближайшие дни вынесет решения о назначении почти 8000 рабочих мест, учителям, которые потеряли свои места в результате военных действий, будут предоставлены льготы, пока министерство не найдет новый механизм для возвращения их на свои должности.

Аль-Азаб отметил, что министерство смогло «обеспечить транспортные средства в крупных центрах, которые переведут 5500 студентов из окрестностей Алеппо в экзаменационные центры в городе Алеппо, кроме того, правительство обеспечит их едой на целый месяц».

Количество студентов, подающих заявки на подготовительные и средние дипломы в этом году, составляет 545447 студентов, что на 43643 студентов больше, чем в прошлом году. Количество учебных центров достигло 4555.

Примечательно, что большинство экзаменационных центров были восстановлены после освобождения территорий сирийской армией и ее российскими союзниками.

Стоит отметить, что во время оккупации террористами многие школы и высшие учебные заведения в сирийской республики были разрушены. Дети лишились возможности получать знания и сильно отстали по учебной программе. Студенты были вынуждены завершить образование в других городах.