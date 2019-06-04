Вознесение 2019: когда отмечается, история, традиции и обряды, что нельзя делать

Для православных христиан наступает один из важнейших праздников — Вознесение Господне. Праздник отмечается в четверг на сороковой день после Пасхи, поэтому дата его каждый год разная.

Когда в 2019 году празднуется Вознесение Господне

В православии Вознесение в 2019 году отмечается 6 июня, западные конфессии отметили этот праздник 30 мая.

История и смысл праздника

Праздник Вознесение Господне связан с евангельской историей о вознесении на небо воскресшего Иисуса Христа. После Пасхи (Воскресения) сын божий в течение сорока дней нес земное служение, посещая своих учеников-апостолов и беседуя с ними, а затем отправился к своему небесному отцу.

Перед тем, как покинуть землю, согласно преданию, Христос собрал апостолов в Иерусалиме, где они должны были принять крещение от святого духа, которого принято изображать в виде голубя. После этого Христос вознесся на небо на глазах своих учеников, во всяком случае, так это описано в книге Деяния апостолов.

Согласно христианской трактовке этого события, Вознесение Христово — символ будущего воскресения всего человечества.

Как праздновали Вознесение на Руси: традиции и запреты

Вознесение — один их любимых в народе праздников, ставший народно-христианским продолжением празднеств древних славян, связанных с окончательным наступлением лета. Предки считали, что на Вознесение весна вместе с Христом возносится на небо, уступая место лету.

Ночь перед Вознесением на Руси называлась соловьиной и отмечалась особо. Славяне считали, что певчие птицы, в первую очередь соловьи, своим пением наполняют жизненной силой все растения и всех животных, давая силы природе.

Поэтому в это время охотиться и ловить птиц считалось серьезным прегрешением, которое нужно было отмаливать целый год. Только на будущее Вознесение ослушника ждало прошение — считалось, что вознесшийся на небо Христос забирает с собой все накопленные за год людские грехи.

На Вознесение существовали запреты и для женщин. Нельзя было шить, вязать, прясть и вообще делать работу, которая могла «опутать» птиц, расставить им силки. Ослушниц сурово осуждали, считалось, что соловьиная обида может обернуться большой бедой не только для семьи согрешившей рукодельницы, но и для всего села.

Народные обряды

На Вознесение на Руси приветствовали лето, для этого существовали различные обряды, для каждой местности свои. Повсеместно в соловьиную ночь и в само Вознесение водили хороводы, жгли костры на пригорках и раскладывали прямо на земле скатерти с угощением. В качестве угощения были традиционные блины и другая выпечка, а также мясо, которое разрешено вплоть до наступления Петровского поста, который в этом году начинается 24 июня.

О Петровском посте подробнее читайте в материалах Федерального агентства новостей.