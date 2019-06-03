Число заболевших ожирением россиян увеличилось почти в два раза

Москва, 3 июня. Заболеваемость ожирением среди россиян увеличилась почти в два раза с 2013 года, тенденция к росту показателя заболеваемости сохраняется, об этом сказано в докладе Роспотребнадзора.

«В динамике с 2013 года отмечен рост в 1,7 раза показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом», — говорится в докладе.

Кроме того, число страдающих ожирением увеличивается и среди подростков. С 2013 года впервые вырос показатель заболевания среди подростков от 15 до 17 лет. При этом среди детей до 14 лет этот показатель сократился на 2%.

По данным ведомства, более 30 регионов РФ имеют высокие показатели заболеваемости ожирением. Лидирующие позиции занимают Ненецкий автономный округ, Новгородская, Калининградская и Вологодская области, город Санкт-Петербург, Алтайский край и другие регионы. Примечательно, что Москва не попала в число регионов с высокой долей страдающих ожирением.