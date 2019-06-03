Рассекречены главные табу спецслужб в фильмах Голливуда

ЦРУ, АНБ и Пентагон неустанно работали за кулисами более чем 800 крупных фильмов Голливуда и 1000 телевизионных проектов различных американских телеканалов. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные в США в соответствии с законом о свободе информации (FOIA).

Факт вмешательства спецслужб и Пентагона в работу американской кино- и телеиндустрии всегда был секретом Полишинеля, однако исследователи были совершенно шокированы, осознав, что масштабы этого явления были гораздо шире, нежели предполагалось в самых смелых предположениях.

Оказалось, что такие мировые блокбастеры, как «Трансформеры», «Джеймс Бонд», «Халк», «Лучший стрелок», «Акт доблести», «Цель номер один», телешоу «Гавайи 5.0», «Американские таланты», «Опра», «Джей Лено», «Война кексов», документальные фильмы каналов PBS и Discovery, сюжеты канала History и даже вещание британского BBC — весь этот громадный объем якобы «свободного» медиа-продукта находился под непосредственным влиянием ЦРУ, АНБ и Пентагона.

«Несколько сотрудников, простые консультации...»

Официальной версией взаимодействия спецслужб и военного ведомства США с Голливудом и телеиндустрией является концепция «связей со СМИ». В рамках этого представления со штаб-квартирами ведущих кинокомпаний и телеканалов взаимодействует лишь небольшой офис в Пентагоне и аналогичные отделы в ЦРУ и АНБ.

По такой версии, несколько малозначащих офицеров-клерков работают по запросам киношников и телевизионщиков, безвозмездно «помогая» им в создании медиа-продуктов и осуществляя минимальный вклад в оригинальный сценарии — в основном с целью избежать в них откровенных «ляпов». Однако опубликованные недавно в США почти 4000 страниц бывших секретных документов из архивов Пентагона, ЦРУ и АНБ, полученных независимыми журналистами согласно положениям о предании гласности, не оставляют от этой версии и камня на камне.

Бездна, раскрывшаяся от этой публикации, просто неимоверна — до сих пор считалось доказанным воздействие Пентагона, ЦРУ и АНБ лишь на несколько десятков голливудских фильмов отнюдь не первой известности и на несколько телевизионных шоу.

Согласно же рассекреченной информации, речь идет о нескольких сотнях голливудских фильмов и телевизионных проектов, в которых военное ведомство и спецслужбы не просто «консультировали» режиссеров и сценаристов, но практически заставляли их переписывать целые страницы сценариев, изменяя по требованиям свыше описания персонажей и их сюжетные линии.

В частности, в опубликованном массиве документов подробно рассказывается, как секретные ведомства США прямо переписывали сценариев блокбастеров и лауреатов «оскаровских» премий — таких, как известные франшизы «Джеймс Бонд», «Трансформеры» и мегапопулярные фильмы из кинематографических вселенных Marvel и DC.

Впрочем, влияние правительственных ведомств отнюдь не ограничивалось игровым кино: точно так же цензурировались популярные телевизионные ток-шоу и многочисленные документальные сюжеты каналов PBS, Discovery, History Channel и BBC.

Выглядит это странно, но американские спецслужбы скрытно обеспечивали свое влияние на десятки фильмов и телешоу, отнюдь не связанных напрямую с разведывательным сообществом. Кто бы мог подумать, что ЦРУ переписало, например, сценарий кинокомедии «Знакомство с родителями» 2000 года, в которой были эпизоды с использованием детектора лжи и «сыворотки правды»?

Зачем Голливуду Пентагон и ЦРУ?

Можно понять киношников, когда они напрямую обращаются к спецслужбам с целью использования их возможностей в своих целях. Скажем, ЦРУ официально помогло отснять один из эпизодов популярного телешоу «Шеф-повар» («Top Chef»), съемки которого происходили в их штаб-квартире в Лэнгли. В этом эпизоде даже был показан в небольшой роли-камео тогдашний директор ЦРУ Леон Панетта, который по сюжету должен был оценить десерт героя шоу, после чего удалиться для «участия в спецоперации».

Однако в большинстве случаев режиссеры и продюсеры обращаются к Пентагону, ЦРУ и АНБ в иной манере — с просьбой предоставить в распоряжение съемочной группы различный военный или «шпионский» реквизит. Ведь изготовление многих элементов декораций или реквизита будет неоправданно дорогим, в то время как использование готового имущества позволяет радикально экономить бюджет фильма или телешоу.

Мало кто знает, к примеру, что в фильме «Шаровая молния» от 1966 года Джеймс Бонд покидал самолет с помощью тогда еще секретной системы «небесного крюка», позволявшей выбрасывать агентов со сверхмалой высоты. А сам самолет был «одолжен» у ЦРУ, которое лишь убрало из конструкции «небесного крюка» несколько критически важных деталей.

Но на этом «сотрудничество» киношников со спецслужбами в США явно не ограничивается. Как оказалось, если в сценарии фильма или телешоу есть персонажи, действия или диалоги, которые министерство обороны или спецслужбы не одобряют, то режиссера обязывают внести изменения. Если же тот считает себя «независимым» и отказывается — тогда Пентагон, ЦРУ и АНБ просто забирают свои сверхдорогие «игрушки» и отсылают строптивую съемочную группу с глаз долой. В большинстве случаев это означает неизбежный перерасход бюджета — и скорый закат «независимых» звезд.

При этом, чтобы гарантировать полное сотрудничество с правительственными ведомствами, сценаристы, режиссеры и продюсеры должны подписывать специальные контракты — так называемые соглашения о содействии производству, которые ограничивают любые их вольности в использовании уже утвержденной военными и спецслужбами версиями сценария. Понятно, что угодив в такие юридические путы, режиссеры и актеры уже предпочитают «не выделываться» и освещают американских военных и шпионов в самом позитивном свете.

Вот показательный случай. На съемочной площадке — базе американских ВВС «Эдвардс» — во время съемок фильма «Железный человек» между главным представителем министерства обороны США в Голливуде Филом Струбом и режиссером фильма Джоном Фавро произошла жестокая конфронтация. Фавро хотел, чтобы военный персонаж сказал: «Люди убьют себя за те возможности, которые я могу им предоставить», — но Струб категорически возразил против такой подачи.

По воспоминаниям Фавро, они ругались со Струбом добрых полчаса, после чего режиссер согласился изменить реплику: «Люди пройдут по горячим углям для того, чтобы получить те возможности, которые я могу им предоставить». Однако даже эту реплику военная цензура… вырезала из итоговой версии «Железного человека».

Так что же удаляет американская цензура?

Документы показывают, что Пентагон и ЦРУ крайне негативно относятся к любому упоминанию о самоубийстве военного или агента. Даже шуточное замечание о попытке самоубийства героя-военного в приключенческом комедийном боевике «Супергерои» было удалено по требованию Пентагона.

Разумеется, для военных это деликатная и чувствительная тема, однако стоит помнить, что в реальном мире в некоторые периоды «войны с террором» в Ираке и Афганистане из-за самоубийств погибало больше военнослужащих США, чем из-за боестолкновений с противником.

Вторым запретом является всякое упоминание о военных поражениях США, даже косвенное. Например, такой эпизод был вырезан в фильме «Завтра не умрет никогда» из серии о Джеймсе Бонде. По сюжету действие происходит в 1990-х годах, а Бонд собирается выпрыгнуть из военно-транспортного самолета во вьетнамских территориальных водах. В оригинальном сценарии реплика Бонда звучала следующим образом: «Вы знаете, что произойдет. Это будет война, и, возможно, на этот раз мы сможем победить». Эта строка была удалена по запросу министерства обороны США как напоминание о позорном уходе Штатов из Вьетнама после проигранной войны.

Война во Вьетнаме, как ни странно, является еще одной практически полностью запретной темой. Так, все ссылки на ту войну были вымараны из начального сценария фильма «Халк». Согласно опубликованным документам, эти правки включали превращение лаборатории, в которой Халк был случайно создан, из военного в гражданский объект, замену директора лаборатории с бывшего военного-маньяка на свихнувшегося ученого и изменение кодового названия военной операции по захвату Халка с «Ранчо Хэнд» на «Злой человек».

«Ранчо Хэнд» (Ranch Hand) — это название реальной долговременной операции вооруженных сил США в ходе проигранной ими войны, направленной на уничтожение растительности в Южном Вьетнаме и Лаосе. Тогда ВВС США сбросили миллионы галлонов пестицидов и других ядов в сельской местности Вьетнама, отравив миллионы гектар сельскохозяйственных угодий и убив несколько десятков тысяч человек. Однако гораздо страшнее оказался последующий ущерб, включая массовые врожденные уродства вьетнамских детей из-за нарушения нормального протекания беременности у их матерей, попавших под яды и пестициды. Всего во Вьетнаме сегодня насчитывается около 4,8 миллиона жертв распыления дефолиантов, в том числе три миллиона непосредственно пострадавших.

Это показывает четвертую болевую точку Пентагона: министерство обороны США крайне негативно относится к любым упоминаниям об использовании американскими военными химического, бактериологического или ядерного оружия. Из «Халка», например, убрали диалог, в котором говорилось о «всех этих мальчиках, морских свинках, умирающих от радиации и микробной войны», что является явной ссылкой на тайные военные эксперименты на людях, которые проводились Пентагоном с 1940-х годов.

Опубликованные независимыми журналистами факты о тайном сотрудничестве Голливуда с Пентагоном и секретными службами США наглядно доказывают: в США уже давно нет независимого кино и телевидения. Над создателями картин довлеет финансовый «кнут и пряник»: с помощью этой древнейшей тактики любого режиссера или сценариста легко привести к покорности, обеспечив его лояльность требованиям Пентагона, ЦРУ и АНБ.

Нынешние штатовские режиссеры больше не способны создать «Апокалипсис сегодня» или «Взвод». Пришло время комиксов — «Халка» и «Трансформеров», в которых улыбающиеся американские военные и шпионы захватывают один за другим виртуальные миры на радость поедателей попкорна.