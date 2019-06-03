Россия рассчитывает, что генсек ОБСЕ убедит Киев освободить Вышинского

Москва, 3 июня. Москва рассчитывает на то, что генсек ОБСЕ Томас Гремингер убедит Киев в срочном порядке освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич подчеркнул, что тема освобождения Вышинского многократно затрагивалась в контактах с генсеком ОБСЕ. Гремингер обещал, что поднимет эту тему на переговорах с украинским руководством.

«Надеемся, что и этот канал позволит донести до украинского руководства необходимость срочных мер по освобождению нашего журналиста», — заявил Лукашевич.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского 15 мая прошлого года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и нелегальном обороте оружия. Обеспокоенность в связи с арестом и содержанием под стражей сотрудника СМИ выражали в ОБСЕ. Президент России Владимир Путин, комментируя дело Вышинского, отметил, что журналист арестован исключительно за выполнение своих прямых обязанностей, за профессиональную деятельность. В четверг состоялось очередное заседание по делу Вышинского в Подольском суде Киева.

Ранее журналист объяснил, почему считает свой арест незаконным. Он напомнил, что его арестовали без решения суда, обвинения в своей адрес Вышинский считает абсурдными и лживыми.