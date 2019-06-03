Советник Порошенко рассказал, как экс-глава Украины добивался расположения Трампа

Киев, 3 ноября. Стали известны неожиданные детали первого телефонного разговора пятого президента Украины и американского лидера Дональда Трампа. О том, как Петр Порошенко зарабатывал расположение хозяина Белогодома, рассказал дипломатический советник Порошенко Константин Елисеев.

По его словам, к первому звонку администрация Порошенко долго готовилась, ведьТрампу нужно было представить и ситуацию в Донбассе, и крымский вопрос, а также обосновать важность введения санкций против Москвы.

Но, как отметил Елисеев, важно было и установить дружеские личные контакты между Порошенко и Трампом.

«Здесь было все: и понятные фразы, и сленг, который любит президент Трамп, а также анекдот, который президент Порошенко рассказал Трампу, чтобы поддерживать интерес к беседе», – сообщил он.

По мнению Елисеева, этот анекдот понравился Трампу, сделав беседу «живой и человеческой». Помимо этого Порошенко попробовал заработать себе очки и с помощью футбола, поздравив Трампа с победой его любимой команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» в финале Супербоула.

Очень тщательной была и подготовка к первой личной встрече. Тогда Порошенко подарил Трампу кусочек американского угля «в красивой коробочке». Это, по мнению Елисеева, символизировало партнерство и соблюдение договоренностей (накануне встречи Трампа и Порошенко США поставили Украине первую партию угля. — Прим. ФАН). Помимо этого американскому президенту показали слайды с парада по случаю Дня независимости Украины, где вместе с солдатами ВСУ маршировали и военные США.

«Для Трампа это было тоже откровением», – поделился Елисеев.

После этого, по словам дипсоветника Порошенко, инициатором телефонного разговора стал Трамп. При этом в администрации украинского президента настолько этого не ожидали, что даже подумали, что это розыгрыш. Это произошло, по его словам, во время визита украинской делегации в Швецию.

«Нам позвонили: «Президент Трамп хочет переговорить с Порошенко, когда это можно?». Мы сначала подумали, что это пранкеры — на определенном этапе они активизировались», — поделился Елисеев.

Это, как подчеркнул он, было отдельным нюансом в работе. В связи с этим политик дал совет новому президенту Украины Владимиру Зеленскому тщательно проверять входящие звонки и выходить на личные контакты (хотя с учетом комедийного прошлого Зеленского разыграть его получится навряд ли, но время покажет).