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ЕС намерен продлить санкции против Крыма

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ЕС намерен продлить санкции против Крыма

Брюссель, 3 июня. Европейский союз намерен продлить ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя еще на год, сообщили СМИ.

По информации европейских источников в Брюсселе ТАСС, Евросоюз намерен продлить действие санкций против Крыма и Севастополя, которые истекают 23 июня 2019 года, еще на год.

«Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее», — приводит издание слова собеседника.

В то же время, по словам источника агентства, это решение не связано с черным списком России для Евросоюза.

Напомним, отношения между Россией и западными странами обострились после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. После этого Запад начал вводить санкции против России. 

Крым стал частью России по итогам проведенного на полуострове в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Москва неоднократно заявляла международному сообществу, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

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Автор: Данила Копп
Источник: ТАСС
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