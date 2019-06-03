Любитель школьниц Венедиктов стал первым «кухонным демагогом» в серии материалов ФАН

Федеральное агентство новостей подготовило серию материалов об отечественных либералах, любящих критиковать политическую ситуацию в России, но не желающих перейти от слов к делу. Первым стал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Любители разглагольствовать, или «Кухонные демагоги»

Использовать информацию можно по-разному: одним важно донести до аудитории достоверные факты, а демагогам — исказить их для собственных целей, часто — политических. Для этого используются различные приемы: незнание вопроса оппонентом, введение в заблуждение, подмена тезисов. Настоящий демагог никогда не раскрывает до конца собственной позиции по проблеме, не отвечает прямо, перевирает аргументы в свою пользу и придирается к собеседнику по любому поводу.

В качестве примера можно привести радиостанцию «Эхо Москвы», которая после катастрофы в «Шереметьево» 5 мая дала слово главе «Партии перемен» Дмитрию Гудкову.

Уже на следующий день на сайте появилась статья, в которой автор занимался откровенным словоблудием, не желая ждать официальной информации и результатов расследования, чем намеренно вводил людей в заблуждение в собственных политических целях.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов не первый и не последний раз позволяет различным деятелям манипулировать сознанием общественности. Он один из главных символов российских либералов и крайне противоречивая личность. Он критикует Россию, но признается в любви к стране. Алексей Алексеевич любит хорошие вещи, но негодует, если благами цивилизации пользуются госчиновники.

Венедиктов предоставляет площадку так называемой несистемной оппозиции: Любовь Соболь, Алексею Навальному и прочим, хотя ресурс существует за счет «Газпром Медиа», компании с частично государственным капиталом. Демократическое воссоединение Крыма с Россией он называет незаконным, однако осуждает вывод войск РФ из Косово и упущенную возможность отправки военного контингента в Ирак.

Про Венедиктова ходят слухи о сексуальных связях с подчиненными, но сам журналист информацию категорически отрицает, несмотря на то, что сомнительные связи журналист практикует с 1978 года, по крайней мере, известно о тех, что он рассказал сам. Кроме этого, главред отмазывает 18-летнего сына от военной службы, хотя сам об армии высказывается весьма лояльно, пусть не служил.

Романы со школьницами

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После окончания истфака МГПИ в 1978 году Венедиктов пошел преподавателем в 875-ю школу Москвы и проработал там 19 лет. В 2007 году в интервью журналу Maxim Венедиктов хвастливо рассказал, что занимался сексом с ученицами. Стыда за это журналист не чувствует, что видно из его слов.

«А что тут такого? Со старшеклассницами — это в школе обычная история. Ну что такое 17 и 22? Обычно первый шаг делают ученики. Ты психологически взрослый, ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: 22 года, гормоны. Не могу сказать, что я пользовался бешеным успехом, но романы случались», — объяснился Венедиктов.

Тему в 2010 году поднял его коллега Владимир Познер. Телеведущий тогда подчеркнул, что в любой западной стране Венедиктова за такие откровения давно бы уволили.

«Так я же не в западной стране», — ответил журналист.

Романы с подчиненными

Школа была не единственным местом работы, на котором Венедиктов мог заводить отношения. Его обвиняли в сексуальной связи с сотрудницей «Эха» Лесей Рябцевой. Алексей Алексеевич эту информацию опровергал не так активно, как сама девушка. По слухам, сейчас он ухаживает за новой протеже Кариной Орловой.

Кроме нашего героя, в сомнительных связях замечали и его соратников. Например, Бориса Меерсона, с которым Венедиктов ходил на «болотные митинги» в 2011 году.

В 2016 году учителя истории Меерсона и замдиректора школы №57 в Москве Бориса Давидовича обвинили в связях со школьниками, не достигшими возраста согласия (в России это 16 лет). Оба мужчины бежали в Израиль. Венедиктов эту информацию комментировать не стал, но, очевидно, что друзья у «эховца» специфические.

«Весна» в Петербурге

Промолчал Венедиктов и об активистах движения «Весна» Владимире Казаченко и его товарище Вадиме Тишкине, которые были замешаны в секс-скандале с 14-летней школьницей. Обоим вменяют статью 135 УК РФ Ссовершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». В последний раз «Весна» на «Эхе» упоминается 10 февраля, когда Казаченко с товарищем задержали на пикете.

В армии хорошо, за границей лучше

В свободное от сексуальных связей и политических споров время Венедиктов помогает сыну «откосить» от армии. У главреда «Эха» есть сын Алексей 2000 года рождения. В 2019 году юноше исполнилось 18 лет, и он достиг призывного возраста. По информации ФАН, сын журналиста скрывается от призыва. Если информация правдива, Венедиктову-младшему осталось «побегать» девять лет.

При этом о российской армии Венедиктов-старший высказывается лояльно. Почему журналист не хочет, чтобы его сын вернул долг родине — не ясно. Наверное, потому что сам не служил.

По документам Алексей младший живет за границей, но где точно — неизвестно. Согласно постановлению правительства РФ от 27 ноября 2006 года №719, граждане призывного возраста, постоянно живущие за границей, от службы освобождены. В одном из интервью Венедиктов говорил, что «вывез» сына за границу «благодаря связям наверху и внизу и в каждом правоохранительном сегменте».

По документам Венедиктов-младший не в России, но юношу уже заметили в одном из кальян-баров Москвы, где он работает барменом и попутно хамит клиентам. Запись об этом появилась в паблике во «ВКонтакте» «Подслушано метро Москвы». У заведения, к слову, нет лицензии на продажу алкоголя и кассового аппарата, поэтому торговля спиртными напитками является незаконной.

Несвободная свобода слова

Несмотря на то, что Венедиктов пытается воздать «Эху Москвы» образ радиостанции, где звучат мнения с разных сторон «баррикад», сам он склонен блокировать неудобную ему информацию. После публикации на сайте ФАН материала о сыне Венедиктова аккаунт издания на «Эха» заблокировали.

Более ранний случай — когда Венедиктов уволил ведущего программы «Монморанси» Александра Лаэрского, а саму передачу «закрыл на время». Официальная причина — мат в эфире.

Двуличный Веник

Венедиктов в 2019 году все еще пользуется авторитетом среди аудитории — за прошлые заслуги. Например, в 1993 году он находился в Белом доме и освещал события изнутри, а год спустя помог освободить из чеченского плена 14 заложников. Да и в начале карьеры на «Эхе» будущий главред показал себя как перспективный работник: использовал знание истории и зарубежные СМИ. Уже в 1998 году он занял пост главного редактора радиостанции и не уходит по сей день, что не мешает ему ругать российскую власть за «несменяемость».

Венедиктова считают «оппозиционером», хотя себя он называет «реакционером». В эфир журналист приглашает только удобных гостей, поскольку с остальными не может вести конструктивного диалога.

«Эхо Москвы», как уже отмечалось, существует на деньги «Газпрома», частично государственной компании. Венедиктов дружит с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, но в эфире радиостанции ругает руководство страны, а также дает слово так называемой «оппозиции» в лице Навального, Ходорковского, Соболь и прочих. Двуличность Венедиктова позволяет ему жить на государственные деньги и давать слово убийцам и ворам.

Возможно, что авторитетом среди аудитории Венедиктов пользуется из-за незнания этой аудитории о его двойной позиции. Возможно, публикация ФАН позволит задуматься читателям о личности главного «эховца».