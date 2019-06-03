Турецкий дипломат возглавил мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине

Вена, 3 июня. Турецкий дипломат Яшар Чевик назначен председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Яшар Халит Чевик — председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Он вступил в эту должность 1 июня 2019 по назначению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что ранее Яшар Чевик был послом Турции в Сирии и Греции. Кроме того, дипломат долгое время работал постоянным представителем Турции при ООН.

Ранее пост главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине занимал Эртугрул Апакан. 30 мая Апакан ушел в отставку. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что Апакану за время своей работы удалось завоевал доверие сторон конфликта в Донбассе, а также создать надежный фундамент для эффективной работы ОБСЕ на Украине.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона от Украины после государственного переворота в Киеве. Согласно данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли порядка 10 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, за время боевых действий на востоке Украины погибли более трех тысяч мирных жителей, еще около девяти тысяч получили ранения.