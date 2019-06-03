В Госдуме посмеялись над намерением Порошенко стать «отцом нации»

Бывший президент Украины Петр Порошенко скорее «отчим нации», которого выгнали за хождение по чужим квартирам и вынос нажитого. Так депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерениях экс-главы государства стать «отцом нации».

«Он является не отцом нации, а ее производным. Это политик, рожденный в результате военного переворота. И всегда любая нация пожирает организаторов революции в первые годы после нее», — заявил первый заместитель председателя комитета по обороне.

Отец — это создатель государства, а «отцами нации» Украины являются Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин, считает парламентарий.

«Территория, которую сегодня имеет Украина, есть у нее благодаря подаркам большевиков и завоеваниям Советской армии», — добавил депутат.

Шерин обратил внимание, что у Порошенко на данный момент нет ни авторитета, ни влияния. По его словам, одна половина населения страны ненавидит его за то, что он не закончил процесс фашизации народа, а вторая — за то, что он его начал.

«Он Петр-разрушитель, какой же он отец нации? Вместо того чтобы детей своих мирить, Порошенко говорил им: «Давайте, ребята, сражайтесь». Он говорил одним братьям, которые живут на западе Украины, чтобы они убивали братьев, которые живут на юго-востоке страны. Отец, наоборот, стремится сделать так, чтобы всем его детям было хорошо. Одинаково любит их вне зависимости от того, какие они», — уточнил член фракции ЛДПР.

Он какой-то отчим нации. Украина, как мать-одиночка, была вынуждена выйти замуж за этого мужчину, указал парламентарий.

«Но оказывается, что он не только в дом ничего не нес, он оттуда еще и выносил все, что было нажито до него. И детей начал бить. Соответственно, эта женщина посмотрела-посмотрела, посоветовалась с детьми. И дети решили: «Мама, надо гнать этого папашу. Он гуляет по другим квартирам, по другим странам, семьям, там в долг набирает, а нам отдавать. Он тратит на себя эти деньги. Постоянно со всеми ругается, скандалит. Соседей наших постоянно охаивает, обливает грязью, а нам потом с этими соседями еще жить», — подытожил депутат.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация о намерении бывшего президента Украины Петра Порошенко стать «отцом нации».