Володин навестил раненного косовским спецназом россиянина в Белграде

Белград, 3 июня. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник посетил в больнице Белграда российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Председатель нижней палаты парламента пожелал раненому россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки.

«Необходимо, чтобы ООН признала: вы, их сотрудник, дипломат пострадали, так как делали все для исполнения норм международного права на территории Косово. И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу. Вы как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг. Желаю вам скорейшего выздоровления», — сказал спикер Государственной думы.

Напомним, косовская полиция под предлогом борьбы с организованной преступностью 28 мая начала спецоперацию на севере края. Местные сербы оказывали сопротивление, в результате беспорядков было задержано несколько десятков местных жителей и двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков. Сейчас российский дипломат проходит лечение в больнице Белграда.

Позже стало известно, что власти Косово объявили сотрудника миссии ООН персоной нон грата.