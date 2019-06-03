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Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Тодоровского «Одесса»

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Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Тодоровского «Одесса»

Москва, 3 июня. Российские зрители смогут увидеть фильм Валерия Тодоровского «Одесса» 5 сентября, об этом сообщила пресс-служба The Walt Disney Company.

«В пакет релизов Disney/WDSSPR вошел фильм Валерия Тодоровского «Одесса», который выйдет в широкий прокат в российских кинотеатрах 5 сентября 2019 года», — сказано в сообщении.

Премьера киноленты состоится в Сочи 9 июня на открытии юбилейного 30-го кинофестиваля «Кинотавр». События в фильме происходят в Одессе в августе 1970 года. Журналист-международник Борис с сыном Валериком оказываются заблокированы в Одессе из-за карантина. Незапланированный отпуск навсегда изменит жизнь Бориса.

В фильме снялись Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова и другие. Фильм, снятый по детским воспоминаниям Тодоровского, был включен в список министерства культуры на получение субсидии.

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Автор: Сергей Петров
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