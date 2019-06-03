Житель Кузбасса задушил племянника ремешком от сумки и закопал в огороде

Кемерово, 3 июня. Жителя Кемерово приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство 21-летнего племянника, сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Убийство произошло в апреле 2018 года, когда молодой человек приехал в Кемерово из Москвы. По данным следствия, мужчина поссорился с племянником из-за наследства.

Москвич рассказал родственнику, что получил 750 тысяч рублей, которые потратил на покупку автомобиля. Разозленный кемеровчанин накинул на шею молодого человека ремешок от ручки и задушил.

После убийства он попросил приятеля помочь спрятать тело. Погибшего отнесли в огород и закопали, а его вещи сожгли, пишет «Газета Кемерова». Ранее сообщалось, что жительница Кузбасса убила знакомого табуретом.