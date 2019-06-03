Украинцы отказываются от семейных докторов в пользу народных целителей

Структуры министерства здравоохранения Украины бьют тревогу: около пяти миллионов украинцев не пожелали подписывать договорные обязательства со своими потенциальными лечащими врачами. Еще не менее трети жителей территории от Ужгорода до Мариуполя принципиально не приобретают рекомендованные медиками препараты и предпочитают обращаться за помощью к нетрадиционной медицине. Как утверждают в украинском Минздраве, такое положение вещей может привести к возникновению эпидемий и «прочих неприятностей». По мнению независимых экспертов, это усугубит коллапс медицинской системы Украины. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

В поликлинике небольшого городка в Черниговской области супругов Мащук поставили перед фактом — либо они в течение ближайшей недели заполняют необходимые документы и выбирают себе так называемого «семейного доктора», либо скорая помощь на их вызов в один прекрасный день может попросту не приехать. 70-летняя Ольга Петровна и 75-летний Николай Родионович на этот выпад парировали заявлением о том, что не доверяют компетенции предложенного им врача. Учитывая, что в регионе, где проживают Мащуки, других кандидатов на пост медработника больше не представлено, пенсионеров отпустили восвояси. Пригрозив при этом, что ни в одной аптеке они не смогут получить «даже элементарных таблеток от давления».

«Я не собираюсь ничего подписывать, поскольку считаю такую практику несовершенной, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН Николай Родионович, в прошлом преподаватель в медучилище. — В нашем регионе только за одним доктором закреплено более двух тысяч человек. Он (семейный врач. — Прим. ФАН) физически не может реагировать на поступающие ему вызовы. Если следовать логике, прийти к больному он способен только на третий день после поступления заявки. Мне этого не нужно».

Под фразой «мне этого не нужно» готовы подписаться десятки тысяч украинцев, не доверяющих государственной системе здравоохранения.

«Мы собрали немало подписей под петицией правительству блокировать некоторые положения медреформы в нашей стране, — сказала ФАН активист инициативной группы «Украинские пациенты за выживание» фармацевт Мария Данилевская. — В первую очередь нужно снизить объем работы для отдельно взятого медика, а во-вторых, гарантировать тем же пациентам получение необходимых лекарств по льготным ценам. Только в этом случае можно будет говорить о том, что такая реформа носит народный характер».

В качестве подтверждения своих слов Данилевская привела случай из собственной практики.

«Ко мне в аптеку пришел молодой человек и показал рецепт, выписанный его семейным врачом. Указанный медикамент стоил как минимум две зарплаты среднего медработника на Украине. В итоге я предложила ему отечественный аналог и даже порекомендовала обратиться к известному мне знахарю. Разве при таких обстоятельствах можно говорить о каких-либо достижениях Минздрава?»

Впрочем, как показала практика, абсолютное большинство украинцев не видят ничего зазорного в том, чтобы обращаться за соответствующей помощью именно к знахарям и так называемым «народным целителям».

«Речь в данном случае отнюдь не идет о колдунах и магах, чья деятельность широко разрекламирована на местном телевидении, — сказала в комментарии ФАН киевский социальный психолог Елена Мильто. — Здесь можно говорить о желании простого украинца найти альтернативу заоблачным ценам на одобренные государством медикаменты и бесконечным очередям в поликлиниках. Сначала украинский обыватель был поставлен перед тем фактом, что многие высококвалифицированные врачи покинули Украину в поисках высокооплачиваемой работы за рубежом. Затем ему сообщили о необходимости платить за каждый прием, не входящий в компетенцию семейного доктора. Естественно, пациент будет искать помощь «на стороне».

Сколько именно «специалистов» сегодня на Украине работает «на стороне», пока неизвестно. Сообщается лишь, что к местам жительства травников и знахарей по всей стране уже организуются «паломнические экскурсии».

«Лично мне все равно, в какую медицину верят наши клиенты, — сказал корреспонденту ФАН на основе конфиденциальности руководитель одной из известных украинских турфирм. — Мы им покажем какую-нибудь бабушку в глухом селе, она прочтет заклинания и даст им порошки и надежду. И бабушка в итоге не останется без вознаграждения, и наше бюро выполнит план».

Тем временем исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун пообещала, что еще один этап реформы подконтрольной ей системы будет «немного шоковым» как для врачей, так и для потенциальных больных.