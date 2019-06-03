Помпео считает, что британцы сами должны принять решение по условиям Brexit

Гаага, 3 июня. Великобритания и ее граждане должны сами принять решение по времени и условиям выхода страны из Европейского союза, считает госсекретарь США Майкл Помпео.

«Суверенная нация приняла решение, люди проголосовали за выход из ЕС. Теперь они должны сами решить относительно условий, времени и последовательности действий для этого», — подчеркнул американский политик по итогам встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

Блок со своей стороны обратил внимание на то, что Британия является одним из ближайших союзников Нидерландов и одним из крупнейших торговых партнеров.

«Это развод, которого мы не просили. Конечно, мы уважаем результат референдума, но лучше бы они оставались», — отметил он.

Министр иностранных дел Нидерландов указал, что «жесткий» выход Британии из Евросоюза негативно скажется как на Лондоне, так и на Амстердаме.

Ранее, как сообщала газета The Sunday Times, президент США Дональд Трамп рекомендовал британским властям не выплачивать Брюсселю 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) в качестве отступных за неисполнение обязательств перед Евросоюзом в связи с выходом из сообщества. Глава Белого дома также посоветовал британской стороне послать для ведения переговоров с властями Евросоюза лидера партии Brexit, известного евроскептика Найджела Фаража, передает «Царьград».

Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, Лондон обязан выполнить решение референдума, а администрация Белого дома негативно относится к Европейскому союзу и пытается его ослабить.

Напомним, летом 2017 года британские власти начали переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза. Итоговый документ должен был быть утвержден к началу осени 2018 года. В ноябре прошлого года Брюссель и Лондон согласовали предварительный вариант соглашения о Brexit, который включал механизмы экономических взаимоотношений после выхода страны из ЕС. Однако депутаты парламента Британии отказались его поддержать. Процесс выхода Великобритании из состава ЕС должен был полностью завершиться к маю 2019 года.

24 мая британский политик, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку. Как отмечает Infox.ru, она выразила сожаления из-за того, что не смогла до конца реализовать Brexit.