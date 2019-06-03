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ФАН-ТВ
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Эксперты обсудили проблемы нелегальных лотерей. ФАН-ТВ

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Разработанный Правительством РФ законопроект, призванный внести изменения в законы «О лотереях» и «О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», сегодня готовится ко второму чтению. Эксперты обсудили, как законопроект повлияет на пресечение нелегальных лотерей.

«Идет постоянная реклама и онлайн-казино, и букмекерских контор, в том числе тех, которые мы считаем легальными. Но здесь мы отстаем от того, чтобы вывести эти конторы в законную сторону. Конечно, хорошо, что Федеральной налоговой службе дали полномочия проверить и сделать контрольную закупку той или иной услуги, но это нужно делать настолько  массово, насколько это возможно», — рассказывает Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ.

Если законопроект примут,  то сотрудников налоговой службы наделят возможностью совершения сделки для установления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранцев, организующих незаконные лотереи и азартные игры в РФ.

«Все что угодно можно запрещать, но нет никакой гарантии, что эта система не будет развиваться. Если есть спрос, она будет развиваться», — считает Юля Крохина, доктор юридических наук, профессор кафедры административного и финансового права МГУ.

Напомним, сейчас на территории РФ разрешены только букмекерские конторы и тотализаторы, у каждого из них в сети только один сайт. Полный перечень можно посмотреть в едином реестре саморегулируемых организации (СРО).

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Автор: Дарья Шмелева
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