Приставы опровергли сообщения о задолженности Улюкаева по транспортному налогу

Москва, 3 июня. Задолженности по транспортному налогу у осужденного бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева нет, сообщили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

Ранее СМИ сообщили, что бывший чиновник должен был более 115 тысяч рублей за неуплату транспортного налога.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источники, московская налоговая инспекция действительно взыскала через суд с бывшего министра более 115 тысяч рублей транспортного налога, в конце мая задолженность была погашена.

«В настоящее время исполнительное производство о взыскании задолженности по транспортному налогу на принудительном исполнении отсутствует», — сообщили в пресс-службе УФССП.

Напомним, два года назад Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» нефтегазовой корпорацией.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев разводится со своей женой. Однако адвокат бывшего чиновника опровергла эти сообщения. Позже источники других изданий сообщили, что Улюкаев «очень любит свою супругу, может, кошка между ними пробежала, но бракоразводного процесса нет».