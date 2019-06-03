«АвтоВАЗ» объявил стоимость нового универсала Lada Granta Cross

Москва, 3 июня. «АвтоВАЗ» назвал стоимость нового универсала Lada Granta Cross. Цена автомобиля в базовой комплектации Classic составит 554,9 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе российского автопроизводителя.

Самый бюджетный вариант новой Lada будет оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механической КПП. В минимальной комплектации универсала предусмотрены климатическая система, аудиоподготовка, подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев боковых зеркал.

Комплектация Comfort предполагает три варианта компоновки двигателя и коробки передач. «Механика» с мотором 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил обойдется в 577,9 тысячи рублей. Вариант с МКПП и 106-сильным мотором будет стоить 592,9 тысячи рублей. Двигатель такой же мощности в сочетании с автоматизированной механической трансмиссией (АМТ) увеличит цену автомобиля до 617,9 тысячи рублей. Комплектация Comfort включает обогрев передних сидений, подушку безопасности пассажира, аудиосистему с четырьмя динамиками и штатную сигнализацию.

Самой дорогой версией Lada Granta Cross станет комплектация Luxe. Здесь есть два варианта стоимости: 618,9 и 643,9 тысячи рублей. Обе версии включают 106-сильный двигатель, однако в более дорогом варианте установлена АМТ. В данную комплектацию входят противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света, а также задние электростеклоподъемники.

Кроме того, «АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж нового универсала Lada Granta Cross. Автомобиль выйдет на рынок 12 июня.

Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель отзовет почти 33 тысячи машин Lada Largus. Причиной таких мер стали проблемы с тормозной системой, пишет Газета.ru.