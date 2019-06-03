В Минобороны РФ назвали снос памятника Жукову в Харькове движением к варварству

Москва, 3 июня. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал уничтожение памятника маршалу Жукову в Харькове 2 июня, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Уничтожение в Харькове памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюкания и пляски молодчиков с молотками — наглядный пример результатов так называемого «нового цивилизационного выбора» Украины после 2014 года, — приводит ФАН слова Конашенкова. — Данный «выбор», к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении — к абсолютному, пещерному варварству».

Варварский поступок представитель Минобороны РФ назвал попыткой заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне.

«Но она обречена на провал, — считает Конашенков. — Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем: от факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия».

Напомним, 2 июня активисты националистических и радикальных партий снесли бюст маршала Жукова в Харькове. Полиция не стала мешать активистам, в итоге на месте памятника установили государственный флаг Украины. Власти города обещают восстановить памятник.