Президент Азербайджана поблагодарил Путина за переименование аэропорта Сургута

Баку, 3 июня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за присвоение аэропорту Сургута имени Фармана Салманова. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

По данным ведомства, Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, в ходе которых азербайджанский лидер выразил благодарность президенту России за присвоение аэропорту Сургута имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова.

«Президент Азербайджана поблагодарил за присвоение аэропорту Сургута имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова, подчеркнув, что это решение воспринято общественностью Азербайджана с большой признательностью», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудили развитие сотрудничества между Россией и Азербайджаном в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего углубления двусторонних связей.

Уроженец Азербайджана Фарман Салманов являлся выдающимся геологом и нефтяником, который считается одним из первооткрывателей сибирской нефти. В 1960-х годах под руководством Салманова в Сибири были открыты крупные месторождения нефти, в том числе Мегионское, Сургутское и Мамонтовское.