Сербия заявила об особом интересе к проекту «Турецкий поток»

Белград, 3 июня. Спикер парламента Сербии Майя Гойкович назвала газопровод «Турецкий поток» стратегическим проектом для своей страны.

Гойкович подчеркнула, что Сербия особенно заинтересована быть частью этого проекта.

«Сербия начала строительство газопровода «Турецкий поток», который является для страны стратегическим проектом, одним из самых значимых», — отметила политик.

Напомним, сербский участок «Турецкого потока» начнется на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией. Ожидается, что входная мощность составит почти 13,88 млн куб. метров газа в сутки, а выходная — порядка 10 млн куб. метров. Работы на нем уже начались.

Прокладкой труб в Сербии от границы с Болгарией до границы с Венгрией будет вести совместное предприятие «Газпрома» и «Сербиягаза» Gastrans d. o. o. Novi Sad. По плану, сербский участок «Турецкого потока» начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.

Первая нитка «Турецкого потока» предназначается для снабжения газового рынка Турции, а вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В «Газпроме» ранее уточняли, что в качестве потенциальных рынков рассматривает не только Сербию, Болгарию и Венгрию, но также Грецию, и Италию.