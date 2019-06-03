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Первая леди США отправилась в Лондон в платье с его достопримечательностями

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Первая леди США отправилась в Лондон в платье с его достопримечательностями

Лондон, 3 июня. Первая леди США Меланья Трамп отправилась в Великобританию в платье с достопримечательностями Лондона.

Как пишет газета The Sun, Меланья облачилась в платье-рубашку от модного дома Gucci в бело-оранжевых тонах. На нем были символы Лондона, в том числе Биг Бен, Таэурский мост и знаменитые двухэтажные британские автобусы.

По данным издания, стоимость платья оценивается в 3,5 тысячи фунтов стерлингов. В нем Меланья взошла на борт самолета, который отправился в столицу Великобритании. После прибытия в Лондон она переоделась в белый костюм с синим поясом и белую с синей полосой шляпу.

 

Напомним, американский президент Дональд Трамп посещает Великобританию уже во второй раз, но это первый его государственный визит. Глава Белого дома пробудет в Соединенном Королевстве три дня.

Программа первого дня предполагает торжественную церемонию в Букингемском дворце, посещение Вестминстерского аббатства и торжественный банкет с участием Елизаветы II и Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Видео их приветствия на крыльце уже появилось в социальных сетях.

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Автор: Сергей Петров
Источник: The Sun
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