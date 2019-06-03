СБУ пообещала ответить на видео о «захвате» Румынией части Украины

Киев, 3 июня. Правоохранительные органы Украины отреагируют на видеоролик с планом «захвата» Румынией части территории Украины в 2022 году, заявил первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

Видеоролик об оккупации Румынией части Украины появился на платформе YouTube. В видео отмечается, что якобы Румыния планирует вернуть исторические территории — Черновицкую и Одесскую области. Кроме того, на кадрах представлен план захвата территории.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что по факту публикации будет проведено совещание и возбуждено уголовное дело. Участие в совещании примут руководства МИДа, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и Службы безопасности.

«К сожалению, я считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблема и в других регионах, о которых я сообщу на этом собрании. И потом правоохранительные органы примут совместное решение», — сказал Баканов.

Ролик опубликован 26 мая пользователем 30192. В комментарии к записи указывается, что в видео представлена «история войны из альтернативной реальности». По сюжету, Румыния якобы объединяется с Молдавией для возвращения украинской Буковины. Кроме того, на фоне конфликта Румынии и Украины активизируется гражданская война на востоке Украины. В итоге, Румыния достигает своей цели и оккупирует территорию Украины. Ролик набрал более 300 тысяч просмотров.