СМИ заявили о желании Порошенко стать «отцом нации»

Киев, 3 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавит список партии «Европейская солидарность», чтобы стать «отцом нации», сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Порошенко возглавит партию, чтобы «стать не просто депутатом, а отцом нации».

«Что-то типа Качиньского в Польше, который никаких должностей не занимает, но на самом деле имеет самый большой авторитет и влияние», — отметили источники.

В настоящее время точно не известно, кто именно из членов «Европейской солидарности» пойдет на выборы в Раду. Отмечается, что за формирование списка отвечает пятый президент Украины, добавили украинские СМИ.

Напомним, в мае «Блок Петра Порошенко» сменил название. Теперь партия называется «Европейская солидарность», и она намерена участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. Лидером объединения стал Петр Порошенко, до этого партию возглавлял Виталий Кличко.

Очередные выборы в украинский парламент должны были пройти осенью 2019 года. Однако новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады. Голосование состоится 21 июля.