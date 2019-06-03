В Эстонии предложили свой вариант границы с Россией

Юрмала, 3 июня. МИД Эстонии полагает, что граница с Россией, с точки зрения конституции страны, определяется Тартуским мирным договором, который Москва считает утратившим силу. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу.

В понедельник дипломат принял участие в совещании Совета государств Балтийского моря высокого уровня в Юрмале. Во время мероприятия он назвал границу с Россией по Тартускому договору соответствующей конституции республики.

«Действительно, мы подписали с Россией новый договор о границе, но пока он не вступил в силу, с точки зрения конституции Эстонской Республики, определенная Тартуским мирным договором граница с Россией остается», — заявил министр.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, намерен ли кабмин Эстонии направить договор о границе с Россией в парламент страны для ратификации. По его мнению, у правительства и правящей коалиции эстонского государства нет решения по поводу того, как будет продвигаться вопрос договора о границе.

Ранее глава МВД Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме предъявил России территориальные претензии. На правительственной пресс-конференции он заявил, что РФ «частично удерживает» территорию республики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, что провокационные выпады Таллина совершенно неприемлемы, а действие Тартуского договора было прекращено 6 августа 1940 года, передает «Царьград».

Напомним, в соответствии с положениями Тартуского договора между Эстонией и РСФСР, который был подписан в 1920 году, республике отошла часть исконно российских земель: речь идет об Ивангороде с прилегающим к нему районом и большой части Печорского края, пишет Infox.ru. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Сейчас это Ивангород в Ленинградской области и Печорский район Псковской области. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, который утратил юридическую силу.