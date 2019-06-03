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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газового баллона в Дагестане

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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газового баллона в Дагестане

Махачкала, 3 июня. Газовый баллон взорвался в автомобиле УАЗ в Чародинском районе Республики Дагестан, источник Федерального агентства новостей сообщил о состоянии пострадавших.

В автомобиле взорвалось газобалонное оборудование. Глава семьи Алиасхаб М. 1972 года рождения получил ушибы и сотрясение головного мозга, он находится в больнице.

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газового баллона в Дагестане

Его жена Хадижат 1976 года рождения с ожогами 1 и 2 степени, переломами голеностопного сустава и пальцев ног направлена в Махачкалу. Старшая дочь 1999 года рождения получила ушибы, с ней находится годовалый ребенок, который не пострадал при инциденте.

Еще одна дочь 2009 года рождения получила ожоги дыхательных путей. Девочку направили в больницу Махачкалы. Двух других дочерей — 2001 и 2002 года рождения после осмотра выписали. Правоохранительные органы выясняют причины взрыва.

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Автор: Мария Радько
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