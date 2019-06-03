Алсу раскритиковали за пост о судьбе полученного на «Голос. Дети» миллиона
Москва, 3 июня. Россияне раскритиковали Алсу за пост в Instagram о судьбе полученного на шоу «Голос. Дети» миллиона рублей.
Впервые за долгое время Алсу опубликовала пост в Instagram. Певица рассказала в нем о том, куда уйдет выигранный ее дочерью Микеллой Абрамовой на «Голос. Дети» миллион рублей. Артистка напомнила, что средства направлены в фонд, который занимается лечением детей в казанском хосписе.
«Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные герои! — написала Алсу в соцсети. — Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами!»
Это важный для каждой мамы день - День защиты детей - я, мои дочери и наши замечательные друзья провели в сердце моей малой Родины - Казани???????? Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе. Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу «Алсу детям» в поддержку Казанского Хосписа, Фонда имени Анжелы Вавиловы @angela_vavilova . Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой Сертификат на 1 миллион рублей за победу в #ГолосДети6 Микелла ещё в день своего рождения, 29 апреля, передала Президенту Фонда - Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в Казанском Хосписе. Люди, которые там работают, - вот настоящие и подлинные Герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!
Однако многие пользователи Сети уличили ее в лицемерии, отметив, что подобными речами она не загладит вину после скандала в передаче «Голос.Дети», где, как считают россияне, Алсу и ее супруг купили победу дочери.
«А это разве ее миллион был? — приводит один комментариев Teleprogramma.pro. — Чужие деньги отдавать на благотворительность большого ума не надо. Жаль, а я восхищалась вами раньше».
Однако негативные отзывы были удалены со странице певицы. Это вызвало новые едкие комментарии в адрес семьи.
«Алсу, вам денег не хватит удалить все негативные комменты», — предупредили ее пользователи Сети.
26 апреля состоялся финал шоу «Голос. Соперниками дочери Алсу в суперфинале были Валерий Кузаков и Ержан Максим. Победы досталась Абрамовой. Итоги голосования вызвали недовольство россиян, некоторые из которых заявили, что девочка якобы победила за счет «накрутки» голосов, а итоги конкурса были «проплаченными».