Алсу раскритиковали за пост о судьбе полученного на «Голос. Дети» миллиона

Москва, 3 июня. Россияне раскритиковали Алсу за пост в Instagram о судьбе полученного на шоу «Голос. Дети» миллиона рублей.

Впервые за долгое время Алсу опубликовала пост в Instagram. Певица рассказала в нем о том, куда уйдет выигранный ее дочерью Микеллой Абрамовой на «Голос. Дети» миллион рублей. Артистка напомнила, что средства направлены в фонд, который занимается лечением детей в казанском хосписе.

«Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные герои! — написала Алсу в соцсети. — Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами!»

Однако многие пользователи Сети уличили ее в лицемерии, отметив, что подобными речами она не загладит вину после скандала в передаче «Голос.Дети», где, как считают россияне, Алсу и ее супруг купили победу дочери.

«А это разве ее миллион был? — приводит один комментариев Teleprogramma.pro. — Чужие деньги отдавать на благотворительность большого ума не надо. Жаль, а я восхищалась вами раньше».

Однако негативные отзывы были удалены со странице певицы. Это вызвало новые едкие комментарии в адрес семьи.

«Алсу, вам денег не хватит удалить все негативные комменты», — предупредили ее пользователи Сети.

26 апреля состоялся финал шоу «Голос. Соперниками дочери Алсу в суперфинале были Валерий Кузаков и Ержан Максим. Победы досталась Абрамовой. Итоги голосования вызвали недовольство россиян, некоторые из которых заявили, что девочка якобы победила за счет «накрутки» голосов, а итоги конкурса были «проплаченными».